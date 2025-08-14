Image: Police cantonale

Les orages font déborder deux cours d'eau en Valais

La circulation a été interrompue plusieurs heures entre Martigny et Bovernier, en Valais. De violents orages ont fait déborder deux torrents.

Plus de «Suisse»

Le Tiercelin et le Borgeaud ont débordé et ont entraîné un amoncellement important de gravats sur le bitume. Par conséquent, la route était impraticable sur l’axe du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur des Valettes.

Selon les différentes informations de la police cantonale, la circulation était bloquée «pour plusieurs heures», vers 17h ce jeudi.

Après environ trois heures de paralysie et une déviation par le Col des Planches, sur les coups de 20h, la circulation a pu reprendre grâce au travail des services d'entretien. (svp)