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Haut-Valais: un randonneur meurt après une chute en montagne

Un randonneur succombe à ses blessures après une chute en Valais

Un randonneur de 70 ans a succombé à ses blessures après une chute sur un sentier de randonnée près de Mund, dans le Haut-Valais. Ce Suisse avait fait une chute dans la région de Gumperwald le 24 juin ...
Un accident de randonnée fait un mort dans le Haut-Valais.image: police cantonale valaisanne
Près de trois semaines après une grave chute sur un sentier de randonnée du Haut-Valais, un homme de 70 ans est décédé des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’accident.
14.07.2026, 17:4614.07.2026, 17:46

Un randonneur de 70 ans a succombé à ses blessures après une chute sur un sentier de randonnée près de Mund, dans le Haut-Valais. Ce Suisse avait fait une chute dans la région de Gumperwald le 24 juin et s'était gravement blessé.

Au moment de la chute, le randonneur se trouvait en compagnie d'une autre personne sur le sentier de randonnée Honalpa-Honegga, sur le territoire communal de Naters, a indiqué mardi la police cantonale du Valais. Son compagnon a alerté les secours, qui sont intervenus à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt.

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Après avoir reçu les premiers soins, la victime a été transportée par hélicoptère à l'hôpital. C'est là qu'elle a succombé à ses blessures lundi. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (mbr/ats)

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