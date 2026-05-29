Dramatique accident de parapente en Valais
Un Français de 39 ans est décédé en parapente mercredi près de Derborence (VS). Les secours n'ont rien pu faire.
Sa disparition avait été signalée par les autorités françaises: un homme de 39 ans est décédé mercredi dans un accident de parapente près de Derborence, en Valais.
Selon la police cantonale valaisanne, le malheureux avait décollé des Saisies, en France, dans le cadre d’un vol de distance. Mais il a fini par percuter une paroi rocheuse.
Suite au signalement, une opération de recherche a été immédiatement lancée. Les secouristes ont fini par localiser le Français jeudi matin vers 6 heures. Ils n'ont pu que constater son décès.
Une enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jzs)
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