Incident sur une télécabine à Veysonnaz: évacuation de plusieurs passagers

On peut voir sur les sites de Rhône FM ou du Blick notamment des images de l'évacuation, notamment au moyen d'hélicoptères. Située au cœur de la station de Veysonnaz, cette télécabine transporte les usagers à travers les Mayens isolés. La durée du trajet est de 8 minutes et l'installation, construite en 2005, peut transporter jusqu'à 1600 personnes par heure. (chl/ats)

Et de préciser que « nous travaillons en ce moment à la résolution du problème, pour une remise en service le plus rapide possible . Nous espérons pouvoir ouvrir l’installation normalement dimanche matin grâce au travail de nos équipes cette nuit pour résoudre le problème électrique qui a déjà été identifié».

Quand une tranchée blindée séparait Suisse romande et alémanique

Lors de la Première Guerre mondiale, les fortifications de Morat doivent stopper une éventuelle avancée des forces françaises venues de l’Ouest. On réalise alors bunkers et tranchées dans le Seeland bernois ainsi que dans la région de Morat, où de nombreux ouvrages se trouvent directement sur la frontière linguistique.

L’abaissement du niveau des lacs à la suite de la première correction des eaux du Jura facilite le passage du Grand-Marais qui constituait auparavant un obstacle naturel en cas d’invasion. Depuis 1901, le chemin de fer relie Berne à Pontarlier via Neuchâtel et le Val-de-Travers. C’est la liaison la plus courte entre la France et la ville fédérale. La ligne Pontarlier-Berne fait partie intégrante de la deuxième transversale alpine depuis 1913, date de l’ouverture du tronçon Lötschberg-Simplon.