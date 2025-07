Deux suspects arrêtés après le cambriolage d'une armurerie en Valais

Les recherches dans le terrain et les investigations se poursuivent. Pour des raisons tactiques, aucune autre information ne sera communiquée pour le moment. Le Ministère public a ouvert une enquête. (asi)

Des «individus dangereux et potentiellement armés» recherchés en Valais

La police cantonale a déployé un vaste dispositif de recherches. Des patrouilles des polices communales de Monthey, des Dents-du-Midi et du Haut-Lac, un hélicoptère de l’Armée suisse, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police cantonale vaudoise ainsi que la gendarmerie française ont également été mobilisés.

Ce lundi 21 juillet, au moins trois hommes ont cambriolé une armurerie à Evionnaz (VS), avant de prendre la fuite en voiture. Deux suspects ont été interpellés lundi après-midi et mardi matin, annonce la police cantonale valaisanne. L’un des auteurs est toujours en fuite.

Plus de «Suisse»

Voici les 10 villes italiennes les plus touchées par le surtourisme

Les plus lus

Vous n'aurez jamais vu un hôtel aussi chou en Suisse

Pour promouvoir l'offre hôtelière du pays, Suisse Tourisme a construit des établissements de luxe miniatures pour les animaux et les insectes. La campagne vidéo, diffusée notamment à Times Square, cumule des millions de vues.

Les abeilles, les hérissons et les oiseaux peuvent désormais séjourner et se détendre dans les hôtels les plus luxueux de Suisse: le Dolder Grand à Zurich par exemple, mais également le Beau-Rivage Palace à Lausanne, le Silo à Bâle ou encore la Villa Carona à Lugano.