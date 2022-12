Le «violeur à la cagoule» qui a effrayé le Valais a-t-il été retrouvé?

Pourquoi l'affaire du «violeur à la cagoule» a tant fait parler?

Jamais le Valais n'avait été confronté à une série de viols aussi importante et durant aussi longtemps. La recherche du violeur en série a conduit à l'analyse de plus de 20 000 comparaisons faciales et d'ADN jusqu'en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France, et au Royaume-Uni. Une véritable chasse à l'homme qui a même été appuyée par le FBI. Au total, l’Etat du Valais a dépensé plus de 420 000 francs.