Le lynx est une espèce strictement protégée et son braconnage constitue un délit de chasse poursuivi d'office. Le SCPF et le Département de la sécurité dont il dépend condamnent fermement de tels actes. Ils rappellent qu'ils luttent activement contre le braconnage de toutes les espèces protégées, y compris du lynx.

«Le rapport d'autopsie a révélé la présence d'éclats de balle dont la localisation et l'étendue suggèrent un lien direct avec la mort de l'animal»

La dépouille a été envoyée à l'Institut de pathologie animale de l'université de Berne. Et là, surprise:

Le félin a été retrouvé dans un pierrier sur le tracé du bisse du Rho à la mi-octobre par un promeneur qui a alerté le garde-faune, a précisé à Keystone-ATS Nicolas Bourquin, chef du service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). L'animal était en décomposition.

Un Romand suivi par un lynx: «Je me dis qu’il aurait pu me sauter à la gorge»

Un Romand suivi par un lynx: «Je me dis qu’il aurait pu me sauter à la gorge»

Un repas du soir sain et savoureux en mode low carb

Un plafond s'écroule et tue un ouvrier

Le lynx retrouvé mort en Valais a été braconné, et la preuve est formelle

Plus de «Suisse»

Le lynx retrouvé mort il y a quelques mois à Crans-Montana (VS) aurait bel et bien été braconné. Des éclats de balle ont été retrouvés lors de son autopsie. Le Canton a déposé une plainte pénale.

Les plus lus

Cette femme a fait ce que personne n'a osé dans ce train pour Morges

C'est arrivé mercredi: une passagère excédée par les bavardages s'est levée pour enguirlander trois personnes âgées trop bruyantes à son goût. Et si j'avais été à sa place, qu'aurais-je fait?

Mercredi, un peu avant 18h. Une longue procession de travailleurs rejoint la gare de Lausanne en silence. La nuit est tombée, le temps est doux. D'ordinaire, les wagons sont fort occupés à cette heure, mais pas cette fois. Il y a encore de nombreuses places libres dans le train en direction de Genève. Je m'installe en savourant le privilège de pouvoir me détendre sur mon siège sans déranger le voisin puisqu'aucune des trois places qui m'entourent n'est occupée. Mais très vite, ma quiétude est troublée par un groupe de personnes âgées particulièrement bruyantes. Ils sont trois, un homme et deux femmes, et ont visiblement passablement de choses à se dire. Le problème, c'est que ça n'intéresse qu'eux.