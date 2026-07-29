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Un homme perd la vie dans un accident de parapente en Valais

Un accident de parapente a co�t� la vie � un Bernois de 31 ans, dimanche � Grindelwald. (photo d&#039;illustration)
Les secours n'ont pu que constater le décès du pilote, un Suisse âgé de 35 ans.Keystone

Un homme perd la vie dans un accident de parapente en Valais

Un homme de 35 ans a perdu la vie mardi dans un accident de parapente dans la vallée du Gredetschtal, sur le territoire communal de Naters (VS).
29.07.2026, 16:0729.07.2026, 16:07

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

L'incident s'est déroulé vers 15h00 près du Foggenhorn, indique la Police cantonale valaisanne dans un communiqué mercredi. Pour des raisons encore inconnues, le parapentiste a perdu le contrôle de sa voile avant de heurter le sol à environ 2200 mètres d'altitude, poursuit-elle.

Des témoins ont immédiatement alerté les secours. Arrivés à bord d'un hélicoptère, ils n'ont pu que constater le décès du pilote, un Suisse âgé de 35 ans. (sda/ats)

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