La France a mobilisé 2750 pompiers pour lutter contre les incendies. Image: www.imago-images.de

Mégafeu: ces pompiers romands craignent le pire

Des sapeurs-pompiers romands luttent depuis plusieurs jours contre les flammes en France. L'occasion de tirer de précieux enseignements, car la Suisse semble tout aussi menacée.

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Alors que la France affronte l'un des pires incendies sur son sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse vole au secours de son voisin. Depuis samedi, 34 sapeurs-pompiers romands sont à pied d'œuvre face au mégafeu en Gironde, tandis que deux hélicoptères Super Puma de l'armée ont été déployés pour combattre les flammes dans le Var.

«C'est un incendie qui est totalement hors norme», témoigne au micro de la RTS Nicolas Schumacher, commandant du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS). Chef du détachement suisse en Gironde, il évoque des difficultés «extrêmement nombreuses», notamment en raison de l'envergure de l'incendie et de la complexité du terrain.

Nicolas Schumacher Image: SIS

Sur place, le colonel souligne la très bonne coordination avec ses collègues français pour faire face au sinistre. Il relève également l'«aide inestimable» apportée par des bénévoles de la région.

«Ces gens-là font preuve d'un courage, d'un engagement incroyable pour sauver leur forêt» Nicolas Schumacher pour la RTS

Les pompiers romands resteront déployés au moins jusqu'à dimanche. Selon la RTS, la France a de plus demandé à la Suisse qu'un second détachement viennent les relever.

La Suisse également menacée

Bien qu'éprouvante, cette mobilisation dans l'Hexagone n'en est pas moins source de précieux enseignements pour les soldats du feu helvétiques. Car si la Suisse reste pour l'heure relativement épargnée par les incendies, elle pourrait bien devoir affronter pareille catastrophe à l'avenir.

Pour Nicolas Schumacher, ce n'est même «qu'une question de temps», comme il l'affirme à la RTS. Même son de cloche du côté de David Vaquin, commandant des sapeurs-pompiers de Sion (VS): «La situation actuelle pourrait conduire à des feux de forêt hors norme en Suisse aussi, et je ne suis pas certain que tout le monde ait pris la mesure de ce qui pourrait arriver», prévient-il auprès du Temps.

David Vaquin Image: Police cantonale valaisanne

Il apparaît dès lors impératif de se préparer à un tel scénario et le mégafeu en Gironde fait office de terrain d'apprentissage pour les pompiers suisses impliqués. Qu'il s'agisse de tactiques ou encore de moyens de lutte.

D'autant que le réchauffement climatique et ses impacts sur la végétation changent la donne, avec des feux de forêt de plus en plus redoutables.«La puissance des feux devient telle que les moyens habituels ne suffiront bientôt plus», s'alarme David Vaquin auprès Temps.

Et d'ajouter:

«Nous allons vers des défis encore inédits et nous devrons adapter notre matériel et nos tactiques d’intervention»

(jzs)