Une ado perd la vie dans les «Gorges mystérieuses» de Tête Noire en Valais

Allègement des primes: voici les cantons qui ont le plus à gagner

«C'est comme une guerre» entre la Suisse et la Russie

Le père de famille, qui tentait de venir en aide à l'adolescente, s'est également trouvé en difficulté. Il a été bloqué sur une paroi rocheuse et a dû être évacué par hélicoptère. Heureusement, il n'a pas été blessé.

Malgré l'intervention rapide des secours, la jeune fille n'a pas pu être réanimée et son décès a été constaté sur place. Le corps sans vie a été retrouvé dans le lit de la rivière Le Trient, en contrebas du sentier.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Voici les communes où l'on aurait le plus profité de l'initiative sur les primes

L'initiative pour l'allègement des primes refusée ce dimanche exigeait qu'un ménage consacre au maximum 10% de son revenu disponible à l'assurance maladie. Nos cartes interactives montrent dans quelles communes les Suisses paient déjà plus.

Ce 9 juin, les citoyens suisses devaient décider si, à l'avenir, les assurés ne consacraient pas plus de 10 % de leur revenu disponible aux primes maladie. Le peuple suisse a rejeté cette initiative portée par le PS. Les cantons romands y étaient favorable et les alémaniques non.