Elon Musk, une Subaru Impreza et le Valais. Oui, monsieur.

Le Valais boude ses Subaru (et cela va plaire à Elon Musk)

Enfer et damnation: les Subaru ne sont pas aussi populaires qu'on aurait pu le penser en Valais. Les statistiques des nouvelles immatriculations de 2022, qui viennent de tomber, le confirment. Et un nouveau challenger arrive à toute allure...

Le folklore du Valais pourrait se résumer avec quelques clichés bien sentis: ses stations de ski, ses raclettes, le FC Sion et ses... Subaru. Le modèle Impreza, de préférence — ces bolides jaunes et bleus qui déferlent sur les routes du canton le plus ensoleillé du pays.

Le Nouvelliste a fait un top des marques de voitures les plus immatriculées en Valais en 2022, se basant sur les statistiques de la section valaisanne de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA).

Et cassons tout de suite le mythe: non, les Subaru ne sont pas la marque la plus immatriculée en Valais. C'est un choc: la marque japonaise n'est même pas dans le Top 10.

Un mythe qui s'écroule

Ce qui frappe d'autant plus, c'est de voir la chute impressionnante des immatriculations de la marque japonaise entre 2019 et 2022: -63% en trois ans!

Uniquement 78 véhicules de cette marque ont ainsi été immatriculés en 2022 dans le canton des treize étoiles, soit seulement 0,76% de l'ensemble des véhicules pour cette année-là.

Tesla dépasse Subaru

En parallèle, d'autres marques ont progressé, notamment Tesla, qui a fait un bond de plus de 167%, pour 511 nouveaux véhicules. Je répète: 🚨 en 2022, il y a eu six fois plus de Tesla immatriculées en Valais que de Subaru.

Du reste, le Valais semble apprécier les marques allemandes de qualité: le top 3 des voitures les plus immatriculées en 2022 est composé de Volkswagen (plus de 11% des nouvelles immatriculations), Mercedes et Audi. Et Tesla se place en huitième position. La marque d'Elon Musk se paie même le luxe de particulièrement bien percer en Valais:

«Avec une part de marché de 5% pour Tesla, le Valais dépasse la moyenne suisse, qui se situe à 3,9%» Le Nouvelliste

Selon le secrétaire de l'UPSA du Valais, cité par Le Nouvelliste, le fait que de nombreux propriétaires résident en Valais l'explique. Ceux-ci peuvent en effet beaucoup plus facilement construire une borne de recharge que s'ils étaient locataires.

L'impact de la guerre en Ukraine

Parmi les marques en progression: Kia, Toyota et Audi. Les autres marques ayant subi une forte baisse sont notamment Land Rover (-69%), Seat (-70%) et Mitsubishi (-72%).

Le quotidien valaisan note que l'impact de la guerre en Ukraine a pu favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres. Tout n'est donc pas perdu pour Subaru! Affaire à suivre.

