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Gros accident entre autocars à Stalden en Valais: 13 blessés

Accident entre autocars à Stalden
Deux autocars sont entrés en collision à Stalden (VS) ce mardi matin.Image: Police cantonale valaisanne

Gros accident entre autocars en Valais: 13 blessés

Un accident impliquant deux autocars s’est produit ce mardi à Stalden (VS). Treize personnes ont été blessées.
01.09.2026, 16:0401.09.2026, 16:21

D’importants moyens de secours ont été engagés en Valais à la suite d'une collision entre deux autocars à Stalden, rapporte la police cantonale dans un communiqué.

Les faits sont survenus ce mardi matin vers 8 h 45. Pour une raison encore indéterminée, le premier véhicule s'est déporté sur la voie opposée lorsque le second est arrivé en sens inverse. Le conducteur de ce dernier a alors dû effectuer une manœuvre d’évitement.

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Heurté latéralement, le premier bus a quitté la chaussée avant de s'immobiliser non loin d'une étable.

La route cantonale sera fermée

Au total, 31 personnes se trouvaient à son bord et 13 d'entre elles ont été blessées. Après avoir reçu des premiers soins sur place, elles ont été transportées vers les hôpitaux de Viège et de Sion. Aucun passager du second autocar n’a été blessé.

L'évacuation du bus accidenté est prévue pour 20 heures. La route cantonale sera entièrement fermée à la circulation pendant la durée des opérations. Une instruction a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. (jzs)

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