La forêt s'est embrasée et la faune va en pâtir. Image: KEYSTONE

Voici les conséquences de l'incendie en Valais pour les animaux

Les incendies de forêt ont des conséquences sur la faune et la flore. Comment la forêt de Bitsch va-t-elle se transformer?

Armin Bregy / ch media

Lorsque les forêts brûlent, les animaux sauvages voient leur habitat partir en fumée. Alors que les pompiers s'affairent à maîtriser l'incendie, il n'est pas encore possible d'évaluer l'impact de l'incendie de Bitsch sur la faune sauvage de la région.

Le service de la chasse, de la pêche et de la faune informe cependant qu'en raison de l'incendie, les animaux chercheront certainement d'autres abris à court terme.

«Il n'est pas possible de dire aujourd'hui si l'incendie entraînera des départs d'animaux sauvages et, le cas échéant, combien» Le service de la chasse, de la pêche et de la faune

Le Lièvre variable est une espèce qui vit dans la région sinistrée. Image: shutterstock.com

Selon les experts du canton, ce sont surtout les cerfs, les chamois et les chevreuils qui sont présents dans la région de l'incendie. On y trouve également le lièvre brun et le lièvre variable, le renard, le blaireau et la martre des pins et la fouine.

En outre, différentes espèces d'oiseaux sont présentes, comme la perdrix bartavelle, la buse, l'autour des palombes, la chouette chevêche, le grand corbeau, le choucas des tours ou le geai des sapins. Le service de la chasse, de la pêche et de la faune écrit que l'on ne sait pas encore dans quelles régions le gibier se retirera.

Crainte de graves conséquences

Interrogé à ce sujet, le biologiste de Loèche, Ralph Imstepf, affirme lui aussi que les effets sur la faune et la flore de la région sont pour l'instant encore difficiles à évaluer, beaucoup dépendant de l'évolution de l'incendie. A court terme, un incendie peut entraîner une grande dynamique dans l'évolution de la diversité des plantes et des insectes, comme l'a montré l'incendie de Loèche en 2003.

Mais Imstepf affirme également que les conséquences pourraient être graves si l'incendie s'étendait à des surfaces forestières anciennes et peu touchées, comme la forêt d'Aletsch.