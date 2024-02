Evasion en Valais: un dernier fuyard manque à l'appel

La police cantonale valaisanne a procédé à deux nouvelles interpellations jeudi soir et vendredi dans le cadre de ses recherches après l'évasion de dix jeunes du centre éducatif fermé de Pramont à Granges (VS).

Des liaisons avec la France supprimées ce week-end à cause d'une grève

De fortes perturbations sont attendues pendant tout le week-end prochain en raison d'une grève de la SNCF. En Suisse, plusieurs liaisons seront supprimées.

En France, trois contrôleurs sur quatre sont en grève vendredi et pour tout ce week-end de chassé-croisé de vacanciers, avec de fortes perturbations attendues pour le trafic des TGV. La circulation des trains est «fortement perturbée» depuis jeudi 20h00 et jusqu'à lundi 08h00, a prévenu l'opérateur ferroviaire. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités de jour et de nuit.