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Renens: deux containers ont brûlé durant la nuit

Deux containers ont été brûlés dans la nuit du 27 au 28 juillet à Renens (VD).
Deux containers sont partis en fumée à Renens (VD).Image: Capture d'écran

Ça a flambé à Renens cette nuit

Une vidéo circule montrant des containers en feu à Renens. La police confirme les dégâts et reste vigilante à l'approche de la fête nationale.
28.07.2026, 15:1828.07.2026, 15:18

Il y a un peu plus de neuf heures, des images circulaient déjà sur TikTok, le réseau social chinois. On y voit des containers dévorés par les flammes, dans la nuit vaudoise. La police cantonale vaudoise a confirmé ces incivilités:

«Deux containers en feu ont effectivement été signalés à Renens mardi 28 juillet vers 4h30»

Entre-temps, le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS) de Malley s'est rendu sur place pour maîtriser le sinistre. Le bilan? Deux containers réduits en cendres, et la façade d'un bâtiment voisin marquée par la suie, précise la police.

Des poubelles brûlées à Renens (VD)

Vidéo: watson

Une fête nationale et des craintes

Un incident mineur, certes, mais qui s'inscrit dans un contexte plus large. Car en cette période de sécheresse et d'interdiction des feux en plein air, les autorités vaudoises se disent vigilantes:

«Les patrouilles restent attentives à ces problématiques»

Et l'approche du 1er août n'arrange rien: les autorités demeurent sur le qui-vive, rappelant que le risque d'incendie plane toujours au niveau 4 sur 5.

Un autre exemple illustre cette tension: à La Sarraz, un feu s'est déclaré dans la nuit du 26 juillet, allumé par des feux d'artifice, comme le rapporte le compte Facebook de la commune.

Si le canton de Vaud continue d'autoriser les feux d'artifice, plusieurs communes, elles, ont déjà choisi d'y renoncer pour le 1er août. (svp)

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Video: watson
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