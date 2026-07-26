ciel couvert22°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Berne: un Vaudois se tue dans une crevasse au Blüemlisalphorn

Un Vaudois se tue en chutant dans une crevasse au Blüemlisalphorn (BE)

Die Autobahn A6 bei Muensingen mit Blick in Richtung Bluemlisalphorn, fotografiert am Freitag, 4. April 2025. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Le Blüemlisalphorn, dans le massif des Alpes bernoises (au fond), a fait un mort dans une crevasse.Image: KEYSTONE
Deux personnes ont chuté dans une crevasse à proximité de Kandersteg (BE). Un Vaudois de 49 ans est décédé, alors que son camarade de cordée s'en tire avec de légères blessures.
26.07.2026, 13:3026.07.2026, 13:30

Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg (BE) vendredi après-midi. Un Suisse de 49 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été retrouvé mort. L’autre marcheur s'en tire avec des blessures légères.

Des tiers, qui ont entendu un homme appeler à l’aide depuis une crevasse du glacier de Blüemlisalp, ont alerté la police cantonale bernoise vers 10 heures samedi, a indiqué cette dernière dimanche.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une cordée de deux hommes était partie vendredi matin. Lors de la descente du Blüemlisalphorn, les deux marcheurs ont chuté dans une crevasse pour des raisons encore indéterminées. Les secours ont pu extraire les deux hommes de la crevasse. Pour l’un d’eux, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès sur place. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Irradié dans une centrale nucléaire: «la Suisse n'a toujours pas compris»
Jürg Joss lutte depuis des décennies contre le nucléaire en Suisse. Aujourd'hui, cette énergie revient sur le devant de la scène. Que ressent-on lorsque le combat de toute une vie semble remis en cause? Rencontre.
La première chose que l'on aperçoit, c'est un nuage de vapeur d'eau. En cette chaude journée de juillet, ce seul nuage à l'horizon attire immédiatement l'attention. D'un blanc éclatant, il monte presque à la verticale dans le ciel d'été. Il n'y a pas un souffle de vent. Pour Jürg Joss, ce nuage symbolise un funeste présage.
L’article