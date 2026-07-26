Un Vaudois se tue en chutant dans une crevasse au Blüemlisalphorn (BE)

Le Blüemlisalphorn, dans le massif des Alpes bernoises (au fond), a fait un mort dans une crevasse. Image: KEYSTONE

Deux personnes ont chuté dans une crevasse à proximité de Kandersteg (BE). Un Vaudois de 49 ans est décédé, alors que son camarade de cordée s'en tire avec de légères blessures.

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Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg (BE) vendredi après-midi. Un Suisse de 49 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été retrouvé mort. L’autre marcheur s'en tire avec des blessures légères.

Des tiers, qui ont entendu un homme appeler à l’aide depuis une crevasse du glacier de Blüemlisalp, ont alerté la police cantonale bernoise vers 10 heures samedi, a indiqué cette dernière dimanche.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une cordée de deux hommes était partie vendredi matin. Lors de la descente du Blüemlisalphorn, les deux marcheurs ont chuté dans une crevasse pour des raisons encore indéterminées. Les secours ont pu extraire les deux hommes de la crevasse. Pour l’un d’eux, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès sur place. (btr/ats)