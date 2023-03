La police a lancé un appel à témoin (image prétexte). Image: KEYSTONE

La police ne sait toujours pas à qui appartiennent ces ossements

La police vaudoise n'arrive toujours pas à identifier une personne décédée. Des ossements et restes de vêtements avaient été découverts par un promeneur en octobre dernier dans un endroit escarpé près du col de Chaude, sur la commune de Villeneuve (VD). La police lance aujourd'hui un appel à témoin.

C'est une macabre découverte qu'avait faite un promeneur un dimanche après-midi. Le 16 octobre 2022, des ossements humains et des restes de vêtements sont retrouvés près du col de Chaude, dans un endroit escarpé sous la pointe d’Aveneyre, sur la commune de Villeneuve, à l'est du Léman. Malgré ses recherches et investigations, la police n'a pas réussi à identifier le défunt.

C'est près du col de Chaude qu'un promeneur a fait la macabre découverte. capture d'écran Google maps

Elle lance désormais un appel à témoin. Selon un communiqué des autorités, il s'agirait d'un «homme caucasien adulte». Impossible de déterminer précisément sa taille, en revanche, la police indique que dans ses vêtements, elle a retrouvé des masques sanitaires utilisés durant la période Covid. Cette découverte ainsi que les investigations et expertises médico-légales ont par ailleurs permis aux enquêteurs de déterminer la date du décès, qui est «postérieure à 2020».

Le mystère autour de l'identité de la victime reste entier

Le procureur de service a ouvert une enquête. Selon la responsable presse de la police, «aucune des recherches entreprises tant sur le plan national qu'international n’a permis d’identifier le défunt», a déclaré Florence Maillard à Keystone-ATS.

Parmi les rares indices, les vêtements de la victime. Ou ce qu'il en reste. «Bien que détériorés, on peut distinguer une veste de type doudoune, couleur bordeaux, de marque Sublevel, ainsi qu’un pantalon bleu de marque Disquared2 de taille 36/33 US», nous renseigne encore le communiqué.

La police cherche des renseignements. Elle a partagé une photo de la doudoune du défunt. Image: police vaudoise

Le Ministère public a confié les investigations aux intervenants judiciaires de montagne avec l’appui des inspecteurs de la brigade de police scientifique.

Les personnes qui auraient des renseignements pouvant aider à l'identification du défunt sont priées de se rendre au poste le plus proche ou de contacter la police.