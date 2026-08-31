Frédéric Borloz est de nouveau tombé à vélo

Frédéric Borloz en novembre 2025 à Lausanne. Image: KEYSTONE

Ce ministre vaudois n'aurait pas dû prendre son vélo après un brunch PLR

Le conseiller d'Etat vaudois a été victime d'une chute à vélo dimanche après un brunch organisé par le PLR à Saint-Légier. Il doit porter une minerve. En 2018 déjà, il avait eu un accident sur son deux roues à cause d'un chat.

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Le conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz a été victime d'une chute à vélo dimanche. Touché notamment à une clavicule et une vertèbre, il a dû être hospitalisé quelques heures avant de pouvoir rentrer chez lui.

Frédéric Borloz «demeure en capacité d'assumer sa fonction» et travaille actuellement depuis chez lui, indique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Le ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle devra «probablement» subir une opération.

Après un brunch du PLR

L'accident s'est produit dimanche après-midi dans la région de Montreux. Après avoir participé à un brunch organisé par son parti à Saint-Légier, le PLR s'est retrouvé derrière une voiture qui, dans une descente, a freiné brusquement. Pour éviter la collision, Frédéric Borloz a lui-même freiné fortement, ne parvenant pas à éviter la chute. La police et une ambulance sont ensuite intervenues.

Cité dans un communiqué, le conseiller d'Etat plaisante:

«Sinon, le vélo va bien et je n'ai pas vu de chat cette fois-ci!»

Une allusion à un précédent accident de vélo en 2018, causé par un chat et qui lui avait valu douze fractures.

Devant porter une minerve, il ajoute que «le moral sera au beau fixe dès qu'il pourra enlever cet attelage.» (ag/ats)