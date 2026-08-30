Mais où sont les capotes dans ce distributeur Selecta?

Sur les réseaux sociaux, l’offre particulièrement fournie en clopes et l’absence de préservatifs dans un distributeur Selecta a suscité des discussions en ligne. Mais Selecta l'affirme, il y aura toujours de quoi se protéger dans ses distributeurs.

Kendra Kotas

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Certains l’ont peut-être déjà remarqué. Dans certains distributeurs Selecta, les cigarettes et autres produits issus du tabac occupent une place particulièrement importante. D’autres articles sont en revanche beaucoup plus rares. Mais pourquoi une telle répartition de l’offre?

Sur Reddit notamment, l’équipement des distributeurs Selecta fait actuellement débat. La discussion est notamment partie d’un distributeur situé à Weesen (SG), où sont proposés de manière particulièrement visible de nombreux paquets de cigarettes, des vapes et d’autres produits du tabac.

Chez Selecta, les fumeurs y trouvent leur compte. Les amoureux, moins. Image: Reddit/r/schweiz

Des internautes ont relevé que, dans certains distributeurs, les préservatifs semblaient avoir été remplacés par des cigarettes. Sur Reddit, un utilisateur commente:

J’ai roulé à moto du col du Klausen jusqu’à Weesen et je voulais acheter quelque chose à boire au premier distributeur Selecta que je croiserais. C’est là que j’ai remarqué qu’ils vendaient effectivement des cigarettes, des vapes et du tabac. Je n’avais encore jamais vu ça et, même si j’ai longtemps fumé par le passé, ça m’a vraiment surpris.Un copain m’a ensuite fait remarquer qu’ils avaient également remplacé les préservatifs par des cigarettes. 😂

Dans les commentaires, certains plaisantent en disant qu’il est au moins possible d’acheter un test de grossesse, pour l’après sans capote. Un autre écrit:

«Seulement sans préservatif, mais au moins tu peux en fumer une quand tu as terminé»

Un autre encore lance: «Parisienne contre un Parisien». Mais les préservatifs ont-ils réellement été remplacés par des clopes? Selecta répond que non.

CEO de Selecta Suisse et Italie, Beat Welti explique:

«Bien sûr que les préservatifs sont toujours disponibles. Ils n’ont pas été remplacés par du tabac»

S’ils sont introuvables dans certains distributeurs, c’est peut-être simplement parce qu’ils sont momentanément en rupture de stock. Les préservatifs font toujours partie de l’assortiment des distributeurs Selecta, rassure son boss. Mais celui-ci varie en fonction de l’emplacement, de la demande et des habitudes de consommation.

Les distributeurs Selecta sont parfois exploités par des opérateurs privés. Image: Keystone

Les produits du tabac ne sont qu'un complément à l’assortiment, pas l’élément central.

Selon son patron, Selecta reçoit déjà des retours très positifs de ses clients concernant l’élargissement de son offre. La protection des mineurs reste toutefois une priorité pour l'entreprise de distributeurs automatiques.

Le contrôle de l’âge s’effectue en scannant une carte d’identité ou un document officiel. L’achat n’est autorisé qu’après vérification que la personne est âgée d’au moins 18 ans.

Selecta a par ailleurs récemment lancé sa nouvelle application «Selecta Xtra». Elle permet de consulter l’emplacement des différents distributeurs ainsi que les informations sur les produits disponibles.

Différents types de consommateurs

La clientèle des distributeurs Selecta se compose de plusieurs groupes. Il y a les pendulaires, les personnes qui se déplacent après le travail ou durant leur temps libre, les randonneurs, les «oiseaux de nuit», ou encore les personnes qui travaillent de nuit. Selecta explique proposer des boissons, des snacks sains ainsi que des produits pratiques pour tous ces publics.

Les produits demandés sont également différent selon que le distributeur se trouve en ville ou à la campagne. La demande varie donc d’un endroit à l’autre. Les assortiments sont par conséquent régulièrement évalués et adaptés.

Les boissons proposées dans les distributeurs Selecta sont populaires. Image: sda

Et pour revenir à Weesen, les préservatifs y seront toujours proposés, affirme Selecta. Sur la photo très commentée publiée sur Reddit, les capotes sont très probablement en rupture de stock. Comme le relève un utilisateur, il y un espace vide à l’emplacement numéro 15. Du moins, on peut supposer que c'est là qu'étaient les préservatifs. Les tests de grossesse sont bien, eux, au numéro 36. (trad. tib)