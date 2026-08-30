dégagé21°
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Des clopes, pas de préservatifs? Ce distributeur Selecta interpelle

Mais où sont les capotes dans ce distributeur Selecta?

Sur les réseaux sociaux, l’offre particulièrement fournie en clopes et l’absence de préservatifs dans un distributeur Selecta a suscité des discussions en ligne. Mais Selecta l'affirme, il y aura toujours de quoi se protéger dans ses distributeurs.
30.08.2026, 21:0530.08.2026, 21:05
Kendra Kotas

Certains l’ont peut-être déjà remarqué. Dans certains distributeurs Selecta, les cigarettes et autres produits issus du tabac occupent une place particulièrement importante. D’autres articles sont en revanche beaucoup plus rares. Mais pourquoi une telle répartition de l’offre?

Le patron de Selecta explique pourquoi il y aura moins de choix à l'avenir
Le patron de Selecta explique pourquoi il y aura moins de choix à l'avenir

Sur Reddit notamment, l’équipement des distributeurs Selecta fait actuellement débat. La discussion est notamment partie d’un distributeur situé à Weesen (SG), où sont proposés de manière particulièrement visible de nombreux paquets de cigarettes, des vapes et d’autres produits du tabac.

Selecta Automat
Chez Selecta, les fumeurs y trouvent leur compte. Les amoureux, moins.Image: Reddit/r/schweiz

Des internautes ont relevé que, dans certains distributeurs, les préservatifs semblaient avoir été remplacés par des cigarettes. Sur Reddit, un utilisateur commente:

J’ai roulé à moto du col du Klausen jusqu’à Weesen et je voulais acheter quelque chose à boire au premier distributeur Selecta que je croiserais. C’est là que j’ai remarqué qu’ils vendaient effectivement des cigarettes, des vapes et du tabac. Je n’avais encore jamais vu ça et, même si j’ai longtemps fumé par le passé, ça m’a vraiment surpris.Un copain m’a ensuite fait remarquer qu’ils avaient également remplacé les préservatifs par des cigarettes. 😂

Dans les commentaires, certains plaisantent en disant qu’il est au moins possible d’acheter un test de grossesse, pour l’après sans capote. Un autre écrit:

«Seulement sans préservatif, mais au moins tu peux en fumer une quand tu as terminé»

Un autre encore lance: «Parisienne contre un Parisien». Mais les préservatifs ont-ils réellement été remplacés par des clopes? Selecta répond que non.

Selecta quitte la Suisse
Selecta quitte la Suisse

CEO de Selecta Suisse et Italie, Beat Welti explique:

«Bien sûr que les préservatifs sont toujours disponibles. Ils n’ont pas été remplacés par du tabac»

S’ils sont introuvables dans certains distributeurs, c’est peut-être simplement parce qu’ils sont momentanément en rupture de stock. Les préservatifs font toujours partie de l’assortiment des distributeurs Selecta, rassure son boss. Mais celui-ci varie en fonction de l’emplacement, de la demande et des habitudes de consommation.

An employee of Selecta cleans a Selecta snack vending machine in the underground part of the main train station in Zurich, Switzerland, pictured on January 20, 2009. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Mitar ...
Les distributeurs Selecta sont parfois exploités par des opérateurs privés.Image: Keystone

Les produits du tabac ne sont qu'un complément à l’assortiment, pas l’élément central.

Selon son patron, Selecta reçoit déjà des retours très positifs de ses clients concernant l’élargissement de son offre. La protection des mineurs reste toutefois une priorité pour l'entreprise de distributeurs automatiques.

Selecta face à un rival inattendu: Migros et ses prix
Selecta face à un rival inattendu: Migros et ses prix

Le contrôle de l’âge s’effectue en scannant une carte d’identité ou un document officiel. L’achat n’est autorisé qu’après vérification que la personne est âgée d’au moins 18 ans.

Selecta a par ailleurs récemment lancé sa nouvelle application «Selecta Xtra». Elle permet de consulter l’emplacement des différents distributeurs ainsi que les informations sur les produits disponibles.

Différents types de consommateurs

La clientèle des distributeurs Selecta se compose de plusieurs groupes. Il y a les pendulaires, les personnes qui se déplacent après le travail ou durant leur temps libre, les randonneurs, les «oiseaux de nuit», ou encore les personnes qui travaillent de nuit. Selecta explique proposer des boissons, des snacks sains ainsi que des produits pratiques pour tous ces publics.

Coup dur chez Selecta, qui mise sur une nouvelle stratégie
Coup dur chez Selecta, qui mise sur une nouvelle stratégie

Les produits demandés sont également différent selon que le distributeur se trouve en ville ou à la campagne. La demande varie donc d’un endroit à l’autre. Les assortiments sont par conséquent régulièrement évalués et adaptés.

Die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten h
Les boissons proposées dans les distributeurs Selecta sont populaires.Image: sda

Et pour revenir à Weesen, les préservatifs y seront toujours proposés, affirme Selecta. Sur la photo très commentée publiée sur Reddit, les capotes sont très probablement en rupture de stock. Comme le relève un utilisateur, il y un espace vide à l’emplacement numéro 15. Du moins, on peut supposer que c'est là qu'étaient les préservatifs. Les tests de grossesse sont bien, eux, au numéro 36. (trad. tib)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Et encore la Migros Edition
1 / 9
Et encore la Migros Edition
The Softy de V-Love (6.70): «Ressemble beaucoup à un vrai camembert et il est très bon sur le pain aux fruits. Mythique.»
partager sur Facebookpartager sur X
Clope au bec il déplace une mine de ses propres mains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ces deux hôtels suisses vous feront oublier les Maldives
Pourquoi s'infliger 15 heures d'avion pour une escapade romantique? Notre journaliste a testé deux hôtels au bord du lac Majeur.
Sable blanc, palmiers, mer turquoise: les Maldives sont une destination de rêve pour les amoureux. Mais un voyage dans cet archipel, avec séjour dans un bungalow sur pilotis, est aussi synonyme de luxe absolu. Une manière d'afficher un mode de vie privilégié. Un symbole de statut social.
L’article