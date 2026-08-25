Valérie Dittli est candidate pour un nouveau mandat l'an prochain. Keystone

Cette décision avant le vote sur Dittli déchire le Centre Vaud

Seule une cinquantaine de personnes pourront voter sur la candidature de la ministre lors de la prochaine assemblée des délégués du Centre Vaud. De quoi faire bondir certains membres du parti.

Plus de «Suisse»

Les nouvelles modalités de vote sur un soutien à la candidature de Valérie Dittli en 2027 font grincer des dents au sein du Centre Vaud, rapporte 24 heures. Celles-ci ont été adoptées par le comité cantonal jeudi dernier et ont été communiquées par la présidence le lendemain.

Le parti se réunira le 2 septembre prochain en assemblée des délégués pour trancher cette question. Selon le quotidien vaudois, seront habilités à se prononcer:

Les membres du comité cantonal du parti

Les délégués des districts (un coordinateur et deux délégués par district)

Les délégués des sections

La conseillère nationale Isabelle Chappuis ainsi que Valérie Dittli elle-même

Il s'agit en tout d'une cinquantaine de votants, alors que le parti compte près de 300 membres.

Un «système totalitaire»

D'après 24 heures, l'ensemble des adhérents pouvait jusqu'ici voter lors des assemblées des délégués. Un usage qui déroge pourtant aux statuts du Centre Vaud, comme le confirme au journal son président Giancarlo Sergi.

«Nous ne pouvons pas rendre légale une situation qui ne l’est pas [...] Les statuts n’étaient pas respectés», indique celui qui a pris la tête du parti en mai dernier. Et de préciser que les adhérents pourront toutefois participer aux discussions.

Giancarlo Sergi Keystone

Reste que ce changement de modalités n'est pas du goût de tous les membres. Notamment pour ceux qui soutiennent encore Valérie Dittli, dont fait partie Jaqueline Bottlang-Pittet, vice-présidente du Centre Vaud.

Auprès de 24 heures, celle-ci dénonce un «système totalitaire» et présente une interprétation différente des statuts, avec un nombre représentatif de délégués par section «proportionnellement à leur taille».

«Une section comme Lausanne, qui a plus de cent membres, ne peut pas avoir que deux délégués» Jaqueline Bottlang-Pittet à 24 heures

Pour rappel, le comité de présidence du Centre Vaud puis le comité cantonal du parti se sont désolidarisés coup sur coup de la candidature de Valérie Dittli pour un nouveau mandat au Conseil d'Etat en 2027. (jzs)