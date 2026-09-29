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Le Romand qui torturait ses colocataires a été condamné: voici la peine

Le Tribunal de Lausanne a prononcé ce mardi la condamnation de l'homme qui torturait ses colocataires dans le canton de Vaud.

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Norbert* était accusé d'avoir détenu, frappé et torturé une quinzaine de victimes dans son entourage, parfois ses copines, parfois ses amis. L'affaire se déroule dans un milieu marginal, à Moudon, où des poly toxicomanes vivent en colocation dans le petit appartement du condamné.

Il a été condamné à 18 ans de prison, mais le tribunal a réduit la peine à 13 ans en raison de la violation du principe de célérité, sous déduction des jours passés en détention, dont une partie dans des conditions illicites. Norbert sera aussi obligé de se soumettre à un traitement en institution en raison est sa dangerosité.



Le Tribunal siégeait dans la grande salle de Renens pour accueillir toutes les victimes et les familles, au terme de sept jours de procès éprouvants.

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La procureure avait requis une peine de 15 ans de prison et une mesure thérapeutique en milieu fermé. Quant à la défense, elle avait rappelé le passé difficile de son client, né de parents accros à l'héroïne, suivi par le service de protection de la jeunesse depuis ses quatre ans, placé ensuite dans des foyers, puis chez sa grande-tante à Moudon.

La défense avait plaidé l'immaturité

Son avocat, Albert Habib, avait encore affirmé que les actes commis par son client ne relevaient pas «du sadisme mais de l'immaturité. Il n'est pas qu'un manipulateur, lui se voit aussi comme un sauveur».

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Il avait demandé 12 ans de prison et la possibilité pour l'accusé de faire ensuite une psychothérapie en liberté. Le prévenu a déjà purgé 8 ans de préventive, en raison d'une procédure exagérément longue tancée par le Tribunal fédéral.

Une seconde procédure

Pendant le procès, certaines victimes ont dévoilé des faits nouveaux de viols et de tortures, contraignant la procureure a ouvrir une seconde procédure en parallèle de celle jugée ce jour. Norbert* devra donc comparaître une seconde fois, probablement avant la fin de sa première peine.

*Nom connu de la rédaction