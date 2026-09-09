Le Vaudois qui aurait torturé ses colocs se confie enfin

«Jamais je ne te laisserai tranquille»: le Vaudois accusé de torture livre sa version
Kevin* est un géant tatoué au crâne rasé. Au troisième jour de ce procès qui révèle les violences et les tortures infligées par Norbert* à son entourage, le président du tribunal interroge Kevin*.
L’homme prend un temps considérable pour répondre et quand il le fait, c’est presque en chuchotant. Au bout de quelques minutes, le président s’impatiente devant les silences de Kevin*. C’est son avocat qui demande de noter au PV que son client a soufflé: «j’ai peur.»
Les manches de la chemise du colosse tremblent, tout comme ses jambes. La procureure intervient: «Monsieur, c’est d’être assis à côté de Norbert* qui vous effraie à ce point?» Le silence est long, puis: «c’est globalement d’être ici qui me fait peur» murmure-t-il. «Vous vous êtes pourtant largement exprimé pendant l’instruction», insiste la procureure. Seul le silence lui répond.
Kevin* a fondu en larmes. Il s’excuse d’avoir fait du mal à Benjamin* ce 1er août 2018. Il est assis du côté des prévenus depuis lundi matin, co-accusé avec Norbert*, Julien* et Bénédicte* d’avoir attaché, tabassé, torturé et terrorisé Benjamin* dans le bois de l’Erberey, sur la commune d’Oron. «Tu n’avais pas mérité ça, personne ne l’aurait mérité.»
«Norbert connaît des gens partout»
Le matin même, Benjamin* racontait les lourdes séquelles qu’il gardait encore de cette agression. Depuis, il ne se promène plus en forêt, il ne se rend plus dans les cercles qu’il fréquentait autrefois. «Norbert* connaît des gens partout, j’ai beaucoup trop peur. Je ne sais jamais ce qu’il va m’arriver.»
L’activité de personnes menaçantes toujours sous l’influence de Norbert* est aussi évoquée au sortir de l’audience par la famille d’une victime.
«Je ne comprends qu’aujourd’hui que si mon fils n’a jamais rien dit, c’est parce que Norbert* nous avait menacé, nous sa famille», explique la maman en larmes.
«Il nous racontait des bribes», souligne son frère.
«Je me disais que c’était un mec bien»
Tous les co-prévenus, Bénédicte*, Julien* et Kevin*, reconnaissent avoir séquestré et tabassé Benjamin*. Mais chacun à leur manière, ils décrivent l’emprise et la peur exercée par Norbert*.
«J’étais naïf, j’ai pensé que Norbert* voulait vraiment discuter avec Benjamin* alors j’y suis allé», raconte Julien*.
Bénédicte*, elle, se décrit amoureuse, sous le charme d’un Norbert* qui sait se montrer sous son meilleur jour.
Quand enfin c’est au tour de Norbert* de prendre la parole, il s’exprime très longuement, d’une voix douce et sans être interrompu.
La question était pourtant simple: «quel était le plan en emmenant Benjamin dans la forêt?» Mais voilà que Norbert se met à conter son enfance fracassée, le manque d’héroïne — son père étant héroïnomane — dès la naissance, la violence avant même de savoir parler, et La Riponne à 14 ans.
La plupart des réponses sont fuyantes et emmêlées, semant la confusion chez ses interlocuteurs. Il finit par expliquer qu’il voulait venir en aide à une femme maltraitée par Benjamin*.
Norbert fait tellement de digressions que le président s’écrie: «arrêtez de nous balader et répondez simplement aux questions!». La procureure devient rouge vif et s'époumone. «Je suis venu ici dans l’idée d’assumer ce que j’ai fait», reprend-il sans jamais perdre son calme face à la cour.
«J’ai été terrible pour des raisons qui n’en valaient pas la peine. (...) J’ai agi par connerie, Monsieur, par prétention, par arrogance, le choix est vaste en fait», affirme-t-il d’une seule traite et sans hésitation au président du tribunal.
Le vrai visage de Norbert*?
Mais l’un des tournants de ce procès, ce sont les menaces proférées par Norbert* contre Benjamin* pendant leur transport en fourgon pénitentiaire lundi matin: «Salut grosse merde, t’inquiète pas la vie est longue et le jour où je sortirai, si je m’emmerde un jour, je vais venir te chercher. (...) Benjamin* t’es mort, jamais de la vie je ne te laisserai tranquille.»
Alors que le père de Norbert* essayait de faire valoir son évolution pendant ses huit ans d’incarcération, que lui-même tente de reconnaître ses torts, ces menaces enregistrées et filmées semblent anéantir leurs efforts. C’est Julien* qui le résume le mieux: «En fait le mec, en dix ans, il n’a pas changé. ça me fait mal au coeur pour lui.»
Interrogé sur ces menaces, Norbert* prétend que ces propos ne présagent pas d’un passage à l’acte. «Je ne suis pas un saint, je suis en prison depuis 10 ans», répète-t-il d’une voix douce et lisse. Norbert* est présumé innocent jusqu’à son jugement.
Les victimes révèlent des faits nouveaux
Comme Benjamin*, plusieurs victimes ont révélé des faits nouveaux, notamment des viols, ce qui contraint le ministère public à investiguer. Après délibération, le tribunal a décidé en fin de matinée de poursuivre le procès malgré tout. C’est la procureure qui ouvrira une nouvelle procédure pour traiter de ces nouveaux éléments.