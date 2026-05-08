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Un train a bloqué la voie entre Genève et Lausanne

Le trafic ferroviaire était perturbé ce vendredi entre Rolle et Gland. La situation est depuis revenue à la normale, mais des retards restent possibles.

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Les pendulaires effectuant le déplacement entre Genève et Lausanne devaient s'armer de patience ce vendredi matin: le trafic ferroviaire était restreint entre Rolle et Gland. Un train qui bloquait la voie était en cause, indiquaient les CFF.

La situation est finalement revenue à la normale aux alentours de 9h15. Mais des retards restent possibles, précisent les CFF.



(asi/jzs)