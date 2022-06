A Avenches, une nacelle cause la mort d'un homme et fait trois blessés

Les arènes d'Avenches dans le canton de Vaud. Image: sda

Les trois blessés ont été transportés à l’Hôpital de l’Ile à Berne et à l’Hôpital cantonal à Fribourg (HFR) en ambulance et par hélicoptère.

Une nacelle élévatrice s'est détachée de son bras articulé mardi sur le site du haras national Suisse à Avenches (VD), entraînant ses quatre occupants dans sa chute. L'un d'eux est mort sur le coup, les trois autres blessés, dont un grave.

La nacelle se trouvait à une hauteur de douze mètres au moment de l'incident survenu en fin de matinée, a indiqué la police cantonale vaudoise mardi. Ses quatre occupants se trouvaient dessus afin de compter des cigognes dans leur nid.

Parmi eux, un Suisse de 76 ans domicilié dans le canton de Berne et bénévole pour l’association «Cigogne Suisse», est décédé sur le coup. Il était accompagné de deux employés d’Agroscope, un homme de 58 ans et une femme de 24 ans. Le responsable de la société propriétaire de la nacelle, âgé de 48 ans et grièvement blessé, se trouvait avec eux.

Le procureur de service s’est rendu sur les lieux et le Ministère public a ouvert une enquête pénale. Cet accident a notamment nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la REGA, de trois ambulances du CSU-nvb (Nord vaudois-Broye) et de Morat et d’un inspecteur de la Suva. (ats/jch)