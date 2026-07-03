Parmelin a mis une casquette et le monde est parti en cacahuète
Juste avant le match Suisse-Algérie de vendredi matin, alors qu'il rencontrait le sélectionneur Murat Yakin, Guy Parmelin portait une casquette qui n'a pas manqué de se faire remarquer.
Faisant penser au fameux slogan des partisants de Donald Trump, Make American great again, le couvre-chef rouge affichait le message:
La Suisse n'a donc pas besoin de retrouver sa grandeur, puisqu'elle l'a déjà.
Mic drop.
Bon, vous nous connaissez, on n'est pas trop havars de punchlines.
Voici nos slogans
On pouvait pas la louper celle-ci.
Dans les spécialités vaudoises...
Ah oui au fait, Donald... steu pléééé....
Un p'tit prix d'ami, l'ami?
Allez, non, franchement...
Il avait raison de choisir le rouge et le blanc, c'est très saillant.
Qu'est-ce que dit un supporter vaudois après la victoire?
On ne connait pas l'auteur de cette casquette.
On parle de son cerveau, of course.
Trump président de sa maison.
Un type sympa, on vous a dit.
Message subliminal à un joueur.
I believe I can fly. C'est ça, non?
Oui alors oui, merci Guy.
Foot = ball. Ball = balle. C'est pas compliqué, non?
Si Infantino aime l'originale, il a kiffé la casquette à Guy
Allez, on vous file le template, si parmi vous il y a des talents du slogan.
Pour occuper votre week-end
(sim, watson, trad. joe)