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Voici les slogans de watson pour la casquette rouge de Guy Parmelin

Parmelin a mis une casquette et le monde est parti en cacahuète

On ne pouvait pas louper ça. On a refait le slogan de la casquette du président de la confédération.
03.07.2026, 14:5403.07.2026, 16:12

Juste avant le match Suisse-Algérie de vendredi matin, alors qu'il rencontrait le sélectionneur Murat Yakin, Guy Parmelin portait une casquette qui n'a pas manqué de se faire remarquer.

On vous explique ici 👇🏼

Cet accessoire de Guy Parmelin n'est pas passé inaperçu

Faisant penser au fameux slogan des partisants de Donald Trump, Make American great again, le couvre-chef rouge affichait le message:

«Switzerland, great since 1291»
«La Suisse, grande depuis 1291 »

La Suisse n'a donc pas besoin de retrouver sa grandeur, puisqu'elle l'a déjà.

Swiss Federal President Guy Parmelin wears a hat with the writing &amp;quot;Switzerland Great since 1291&amp;quot; prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at th ...
Image: keystone

Mic drop.

Bon, vous nous connaissez, on n'est pas trop havars de punchlines.

Voici nos slogans

Parmelin casquette
Image: watson

On pouvait pas la louper celle-ci.

Parmelin casquette
Image: watson

Dans les spécialités vaudoises...

Parmelin casquette
Image: watson
Parmelin casquette
Image: watson
Parmelin casquette
Image: watson
Parmelin casquette
Image: watson
Parmelin casquette
Image: watson

Ah oui au fait, Donald... steu pléééé....

Parmleins Mütze
Image: watson

Un p'tit prix d'ami, l'ami?

Parmelins Käppi
Image: watson

Allez, non, franchement...

casquette PArmelin
Image: montage watson
Parmelins Käppi
Image: watson

Il avait raison de choisir le rouge et le blanc, c'est très saillant.

Parmelins Käppi
Image: watson

Qu'est-ce que dit un supporter vaudois après la victoire?

Parmelin casquette
Image: watson

On ne connait pas l'auteur de cette casquette.

Parmelins Käppi
Publiez sans caviardage les dossiers Epstein.Image: watson

On parle de son cerveau, of course.

Parmelin casquette
Image: watson
Parmelins Käppi
Image: watson

Trump président de sa maison.

Parmelins Käppi

Un type sympa, on vous a dit.

Parmelins Käppi
Image: watson

Message subliminal à un joueur.

Parmelin Käppi
Image: watson

I believe I can fly. C'est ça, non?

Parmelins Käppi
Image: watson

Oui alors oui, merci Guy.

Parmelin Käppi
Image: watson

Foot = ball. Ball = balle. C'est pas compliqué, non?

Si Infantino aime l'originale, il a kiffé la casquette à Guy

Parmelin Infantino Mütze
Image: instagram

Avec une casquette suisse, no problem

Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?

Allez, on vous file le template, si parmi vous il y a des talents du slogan.

Pour occuper votre week-end

schere
Parmelin Vorlage

(sim, watson, trad. joe)

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