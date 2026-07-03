Parmelin a mis une casquette et le monde est parti en cacahuète

On ne pouvait pas louper ça. On a refait le slogan de la casquette du président de la confédération.

Plus de «Suisse»

Juste avant le match Suisse-Algérie de vendredi matin, alors qu'il rencontrait le sélectionneur Murat Yakin, Guy Parmelin portait une casquette qui n'a pas manqué de se faire remarquer.

On vous explique ici 👇🏼 Cet accessoire de Guy Parmelin n'est pas passé inaperçu

Faisant penser au fameux slogan des partisants de Donald Trump, Make American great again, le couvre-chef rouge affichait le message:

«Switzerland, great since 1291» «La Suisse, grande depuis 1291 »

La Suisse n'a donc pas besoin de retrouver sa grandeur, puisqu'elle l'a déjà.

Image: keystone

Mic drop.

Bon, vous nous connaissez, on n'est pas trop havars de punchlines.

Voici nos slogans

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On pouvait pas la louper celle-ci.

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Dans les spécialités vaudoises...

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Ah oui au fait, Donald... steu pléééé....

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Un p'tit prix d'ami, l'ami?

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Allez, non, franchement...

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Il avait raison de choisir le rouge et le blanc, c'est très saillant.

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Qu'est-ce que dit un supporter vaudois après la victoire?

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On ne connait pas l'auteur de cette casquette.

Publiez sans caviardage les dossiers Epstein. Image: watson

On parle de son cerveau, of course.

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Trump président de sa maison.

Un type sympa, on vous a dit.

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Message subliminal à un joueur.

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I believe I can fly. C'est ça, non?

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Oui alors oui, merci Guy.

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Foot = ball. Ball = balle. C'est pas compliqué, non?

Si Infantino aime l'originale, il a kiffé la casquette à Guy

Image: instagram

Avec une casquette suisse, no problem Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?

Allez, on vous file le template, si parmi vous il y a des talents du slogan.

Pour occuper votre week-end

(sim, watson, trad. joe)