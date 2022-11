Un contrôle qui aurait pu très mal tourner. Image: sda

Un gendarme ouvre le feu sur un homme

Dans le cadre de recherches suite à des coups de feu tirés à Sion (VS) durant la nuit, une patrouille a procédé à un contrôle mardi matin. Un gendarme a fait feu.

Vers 6h00, à proximité de la sortie d’autoroute de Chexbres (VD), un représentant des forces de l'ordre a fait usage de son arme lors d'un contrôle. Comme l'indique un communiqué de la Police cantonale vaudoise, un important dispositif policier dans l’Est du canton a été mis en place pour tenter d’interpeller un véhicule et ses occupants signalés par la Police cantonale valaisanne à la suite de coups de feu tirés en ville de Sion (VS) vers 03h35.

Le véhicule, conduit par un homme de 21 ans et circulant à plus 200 km/h, a été pris en chasse par une patrouille peu avant le tunnel de Glion et perdu dans une zone de travaux. Un véhicule similaire a été par la suite repéré dans la région de Chexbres par une autre patrouille.

Les policiers ont effectué les injonctions d’usage sans effet sur la personne qui a poursuivi sa route dans leur direction. L'individu, semblant se saisir d'un objet dans sa poche, aurait décidé le policier à ouvrir le feu. Le conducteur est sorti et s'est couché. Il n'a pas été blessé, détaille le communiqué.

Musique dans les oreilles

L'homme a déclaré ne pas avoir entendu les injonctions des gendarmes car il écoutait de la musique avec des écouteurs sans fil.

La victime et les deux policiers impliqués ont été entendus par un procureur du Ministère public central (MPC), qui a ouvert une instruction pénale afin d’établir les circonstances et les responsabilités pénales dans cette affaire. (svp)