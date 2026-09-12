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Un motard de 63 ans perd la vie à Boulens (VD)

La police vaudoise annonce dimanche un grave accident impliquant une moto et une voiture sur la route reliant St-Cergue
Une instruction pénale devra déterminer les causes et le déroulé de cet accident.Keystone

Un motard de 63 ans perd la vie à Boulens (VD)

La victime a perdu la maîtrise de sa moto vendredi soir sur la route cantonale entre Thierrens et Peyres-Possens.
12.09.2026, 14:2812.09.2026, 14:57

Un motard suisse âgé de 63 ans et domicilié dans la région s'est tué vendredi en fin de soirée après avoir perdu la maîtrise de sa machine à Boulens, sur la route cantonale reliant Thierrens à Peyres-Possens (VD). Peu avant minuit, il a été retrouvé au sol, au bord de la route, par des riverains, a indiqué samedi la police cantonale.

La victime est décédé sur place, malgré les premiers secours prodigués. Pour les opérations de constat, la route a été momentanément fermée. Une instruction pénale devra déterminer les causes et le déroulé de cet accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes de l’Unité circulation de la Gendarmerie vaudoise, précise encore la police. (tib/ats)

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