Elections vaudoises: la droite et la gauche repartent avec les mêmes candidats

Sans surprise, le Parti socialiste et les Verts vaudois relancent leur ticket à quatre candidats pour le 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat. Leurs collègues de l'Alliance de droite ont fait de même.

Au lendemain du premier tour de l'élection au Conseil d'Etat vaudois, les blocs de gauche et de droite ont relancé l'intégralité de leurs candidats. Seule la PLR Christelle Luisier a décroché la majorité absolue lors du premier tour, ce dimanche.

Du côté de l'Alliance de droite, les candidats suivants viseront, le 10 avril, une place au sein du gouvernement:

Isabelle Moret (PLR)

Frédéric Borloz (PLR

Michaël Buffat (UDC)

Valérie Dittli (Centre)

La droite doit encore placer au moins trois candidats pour reprendre la majorité du Conseil d'Etat, en mains de la gauche depuis dix ans.

4e et 45 rang dimanche

Lundi soir, le Parti socialiste (PS) et les Verts vaudois ont également relancé leur ticket à quatre candidats pour le 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat. Il s'agit de:

Nuria Gorrite (PS)

Rebecca Ruiz (PS)

Cesla Amarelle (PS)

Vassilis Venizelos (Les Verts)

Dimanche, la présidente du gouvernement vaudois et la conseillère d'Etat en charge de la santé et du social n'ont pu faire mieux que de se classer aux 4e et 5e rangs derrière le trio PLR de l'alliance de droite (Christelle Luisier, seule élue, Isabelle Moret et Frédéric Borloz). La ministre des écoles a terminé au 8e rang et le candidat vert au 9e rang. (ats)