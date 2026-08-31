Autoroute A1 (archives) Image: KEYSTONE

L'autoroute A1 fermée entre Lausanne et Yverdon

Un poids lourd a pris feu lundi entre Cossonay et La Sarraz. L’A1 est fermée vers Yverdon et le trafic est également perturbé vers Lausanne.

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Un camion en feu provoque d'importantes perturbations sur l'autoroute A1 dans le canton de Vaud ce lundi en fin d'après-midi. Un tronçon de l'axe reliant Lausanne à Yverdon-les-Bains a dû être fermé à la circulation.



Le poids lourd a pris feu entre Cossonay et La Sarraz, rapporte 20 minutes, images à l'appui. L'incident a des conséquences sur le trafic dans les deux directions.



Selon les informations du TCS relayées par le média, l'autoroute est fermée entre Cossonay et La Sarraz en direction d'Yverdon. Les automobilistes circulant dans ce sens ne peuvent donc plus emprunter ce tronçon de l'A1.

La circulation est également perturbée dans la direction opposée. Entre La Sarraz et Cossonay, en direction de Lausanne, la bande d'arrêt d'urgence est bloquée.

Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les circonstances dans lesquelles le camion a pris feu ni sur d'éventuelles personnes blessées. La durée de la fermeture de l'autoroute n'est pas non plus connue.

Développement suit (jah)