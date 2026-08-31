bien ensoleillé23°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: un camion en feu provoque la fermeture de l’A1

Des voitures attendent a un feu rouge sur la rampe de dosage alors que des voitures circulent sur sur l&#039; autoroute Yverdon - Lausanne, A1, au droit de la jonction autoroutiere de Cossonay sur la ...
Autoroute A1 (archives) Image: KEYSTONE

L'autoroute A1 fermée entre Lausanne et Yverdon

Un poids lourd a pris feu lundi entre Cossonay et La Sarraz. L’A1 est fermée vers Yverdon et le trafic est également perturbé vers Lausanne.
31.08.2026, 17:2131.08.2026, 17:22

Un camion en feu provoque d'importantes perturbations sur l'autoroute A1 dans le canton de Vaud ce lundi en fin d'après-midi. Un tronçon de l'axe reliant Lausanne à Yverdon-les-Bains a dû être fermé à la circulation.

Le poids lourd a pris feu entre Cossonay et La Sarraz, rapporte 20 minutes, images à l'appui. L'incident a des conséquences sur le trafic dans les deux directions.

Selon les informations du TCS relayées par le média, l'autoroute est fermée entre Cossonay et La Sarraz en direction d'Yverdon. Les automobilistes circulant dans ce sens ne peuvent donc plus emprunter ce tronçon de l'A1.

La circulation est également perturbée dans la direction opposée. Entre La Sarraz et Cossonay, en direction de Lausanne, la bande d'arrêt d'urgence est bloquée.

Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les circonstances dans lesquelles le camion a pris feu ni sur d'éventuelles personnes blessées. La durée de la fermeture de l'autoroute n'est pas non plus connue.

Développement suit (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
«Les balles ont frôlé ma femme»: de nouveaux tirs révélés à Aarau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les Suisses vont voter sur un cadavre
La chute de l'URSS a porté un coup sévère, sinon fatal, à la neutralité suisse. Même acceptée, l'initiative du 27 septembre soutenue par l'UDC serait difficilement applicable, tant la Suisse a choisi son camp et ses armes.
Allons droit au but: la neutralité protège de la mort. Tel est son office le plus concret. En étant neutres et armés, la Providence aidant, les Suisses ont échappé aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Ce récit un brin mystique a longtemps prévalu. Sauf qu’il ne suffit pas que vous vous déclariez neutre, encore faut-il que les Etats, en particulier les plus belliqueux d’entre eux, vous reconnaissent ce statut. De la même manière qu’on vous désigne neutre, on vous désigne ennemi. Les Belges, qui avaient proclamé leur neutralité à la veille de la guerre, ont été envahis par les troupes du IIIe Reich.
L’article