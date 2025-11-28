ciel couvert
Un demi-millier d'élèves vaudois évacués à cause d'un incendie

Une image d&#039;illustration montre un pompier professionel membre des sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) qui se prepare pour une intervention lors d&#039;un incen ...
Un pompier lausannois (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Environ 500 écoliers lausannois ont dû sortir en urgence des cours: un incendie s'était déclaré dans leur établissement. Quatre personnes ont été incommodées par les fumées.
28.11.2025, 18:2628.11.2025, 18:26

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation

L'intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n'a été signalée dans le secteur.

(ats/acu)

