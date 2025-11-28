Un demi-millier d'élèves vaudois évacués à cause d'un incendie
Environ 500 écoliers lausannois ont dû sortir en urgence des cours: un incendie s'était déclaré dans leur établissement. Quatre personnes ont été incommodées par les fumées.
Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation
L'intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n'a été signalée dans le secteur.
(ats/acu)
