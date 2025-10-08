Vidéo: watson

Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier

La Grande Citadelle de Monthoux est une œuvre monumentale faite d'argile et de ciment de l'artiste François Monthoux. Située à Bière (VD), elle rayonne au-delà des frontières.

Sur la route du Marchairuz, sur les hauteurs de Bière (VD) se trouve au détour d'un virage un étrange panneau. Une pancarte en lisière de forêt qui indique à quiconque entrera dans ces bois la direction de La Grande Citadelle de Monthoux.

Voilà maintenant plus de deux ans que François Monthoux sculpte son œuvre. Débutées en 2023, ces tours, évoquant des formations de stalagmites en argile et ciment, se révèlent de plus en plus imposantes.

«Je veux faire quelque chose qui monte, tout comme les arbres montent pour chercher la lumière. Comme si un peuple foisonnant de vie avait bâti ici sa capitale qu'il avait décorée de symboles importants» François Monthoux

Au fil des saisons, la Citadelle s’agrandit autour des arbres et du décor environnant, laissant place à des ponts, des galeries et une infinité de détails, qui suggèrent un passé et une histoire, comme si cette cité avait été construite il y a bien longtemps.

Le Vaudois Francois Monthoux, au milieu de sa Grande Citadelle qu'il construit depuis 2023.

Elle n’est d’ailleurs pas désertée, puisque, en dehors des lézards qui la visitent en journée et les souris durant la nuit, c'est tout un folklore qui réside à Monthoux. En l’explorant, on peut y apercevoir un dragon, un géant nommé l'ermite, des créatures du nom de déchus, suspendus aux pointes de la ville, ou encore des scènes de bataille, formant ainsi une mythologie dont seul son créateur connaît les arcanes.

François Monthoux est un artiste trentenaire originaire de Bière. Celui-ci a puisé son inspiration dans l'organisation des fourmis ainsi que dans l'histoire médiévale et antique pour ériger un tel monument.



«J'adore l'architecture gothique, ces grandes cathédrales qui s'élèvent comme des arbres vers le ciel»

François Monthoux

Validé par Instagram

Cette citadelle, qui s'illumine d'ailleurs la nuit, son créateur l'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Depuis maintenant plus de deux ans, son œuvre a été révélée d'abord localement, avant de toucher des médias du monde entier, qu'ils soient anglophones, russes, ou encore chinois. C'est récemment la plateforme Instagram elle-même qui s'est chargée de promouvoir le projet fou de cet artiste hors norme.



Le compte officiel d'Instagram est le compte le plus suivi au monde, avec plus de 690 millions d'abonnés à ce jour. Sur le compte de la plateforme sont publiés des repérages de contenus divers et variés issus du monde entier, et, ce samedi 4 octobre, c'est La Grande Citadelle de Monthoux qui a été mise à l'honneur.

Ils sont plus de 1,5 million à avoir aimé le contenu publié sur le compte officiel d'Instagram, et pas moins de 11 000 commentaires dithyrambiques sous la publication saluent le génie du Vaudois.

Quant à François Monthoux, sa communauté rassemble désormais 500 000 personnes, soit plus que la ville de Zurich ou que Zermatt et le Cervin réunis. La Grande Citadelle de Monthoux serait-elle donc l’un des endroits les plus populaires de Suisse sur les réseaux sociaux ? Il se pourrait bien. Cependant, c'est hors des écrans et bien au milieu des bois que la véritable magie de cette œuvre prend forme lorsqu’on la voit de ses propres yeux. Pour cela, il faudra emprunter la route du Marchairuz, sur les hauteurs de Bière (VD).