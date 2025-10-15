Igor Popov, consul russe de Genève, était présent à la cérémonie de remise des certificats de l'académie de police de Savatan. dr / montage

Un émissaire de Poutine parmi des policiers romands crée le malaise

La présence d'un invité à la cérémonie de remise des certificats de l'académie de police de Savatan de cette année a fait réagir: le consul russe de Genève, Igor Popov. Le conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos a demandé des comptes.

L'académie de police de Savatan forme les corps de police vaudois, valaisans et genevois. L'institution délivre chaque année les certificats à ses aspirants devenus policiers, lors d'une cérémonie. Celle de 2025 a eu lieu vendredi dernier à Saint-Maurice (VS).

Les nouveaux policiers en rang pour leur cérémonie de remise des certificats, le 10 octobre 2025. académie de police de savatan

De nombreux officiels, mais aussi les familles des nouveaux policiers, ont assisté à l'évènement. Pour l'édition de cette année, watson a appris qu'un invité en particulier a fait tiquer certains membres dans l'assistance, notamment lorsque son titre a été nommé en début de cérémonie, parmi les autres invités de marque: Igor Popov, consul de la Fédération de Russie à Genève.

Igor Popov en compagnie de la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet et la maire de Genève, Christina Kitsos, en avril dernier, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Etat de genève

Que faisait cet officiel russe à un évènement lui donnant l'occasion de réseauter avec d'importants cadres de la police et de la sécurité romands? Etait-ce bien adapté?

Vassilis Venizelos réagit

Il semble que non. Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) de l'Etat de Vaud nous indique, sur demande, que le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a lui-même, à son arrivée, «constaté lors de cette cérémonie que le consul de Russie faisait partie des invités». Il a réagi en sa qualité de président du Conseil de direction de l'Académie de police de Savatan:

«Vassilis Venizelos a immédiatement fait part de son étonnement à la direction de l’Académie de police dans un courrier» DJES

Vassilis Venizelos. Keystone

Le directeur de la sécurité vaudoise a souhaité que, «à l’avenir, seuls les Etats avec qui l’Académie de police collabore au niveau de la formation soient invités, à titre de partenaires». Les invités surpris de la présence de monsieur le consul de Russie n'auront donc pas été les seuls à s'en étonner.

«Il est légitime de questionner cette invitation, notamment dans la mesure où l’Académie de police de Savatan n’entretient pas de relation avec la Russie» DJES

Que s'est-il passé parmi les huiles de Savatan pour que l'idée d'inviter un émissaire du régime de Poutine fasse son chemin jusqu'à la cérémonie? Selon le DJES, il s'agit par ailleurs de la première fois qu'un officiel russe était présent à cet évènement, en tout cas depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

Il n'était «pas interdit de présence»

Un autre invité présent vendredi à Savatan, le conseiller aux Etats Mauro Poggia, ex-conseiller d'Etat genevois en charge de la sécurité, nous a également confirmé la présence d'Igor Popov. Il a même pu brièvement le rencontrer. Mais cela n'a toutefois pas semblé déranger l'élu MCG, malgré le régime de sanctions et la guerre qui a eu lieu en Ukraine.

«C'est un moyen de garder le dialogue ouvert, le pire serait de ne plus se parler» Mauro Poggia, conseiller aux Etats (MCG/GE)

Mauro Poggia. Keystone

«Il n'était pas interdit de présence», nous a souligné le parlementaire fédéral. «Nous n'étions pas obligés de nous faire l'acolade et il s'est bien abstenu de faire du prosélytisme», raconte l'élu MCG. Qui a plutôt déploré l'absence d'officiels politiques du canton de Genève.



Ce lundi encore, le chef du renseignement allemand a estimé que le risque d'une guerre avec la Russie avec ses voisins (de l'Otan) était à un niveau élevé. Le haut fonctionnaire a mis aussi en garde contre «des activités d'espionnage, de désinformation ou d'ingérence».

Contacté, le consulat de la Fédération de Russie de Genève n'a pour l'heure pas répondu à nos questions.

