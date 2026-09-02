Agression à Porrentruy, lors de la Braderie. image d'illustration montage watson

Ce Romand a défendu une femme agressée: il raconte son geste héroïque

Olivier Dubail est le directeur du lycée cantonal de Porrentruy (JU). Le week-end dernier, il a été frappé alors qu'il intervenait contre l'agresseur d'une d'une jeune femme. Actuellement à l'hôpital, il s'est confié à watson.

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Si c’était à refaire, il le referait, dit-il à nos confrères du Quotidien Jurassien (QJ). Olivier Dubail, le directeur du lycée cantonal de Porrentruy, a fait acte de courage en se portant au secours d’une jeune femme en train d’être agressée par son ex-compagnon. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, au retour de la Braderie, la grande fête bisannuelle du chef-lieu ajoulot à la fin août.

Voyant l’agression en cours, Olivier Dubail, 53 ans, «a interpellé le jeune homme pour lui dire d’arrêter», rapportait lundi le QJ. Le jeune homme «a ensuite directement foncé sur le directeur, sur une distance d’environ 10 mètres».

«J’ai dû recevoir un coup sur la tempe, car mon oreille est amochée. Puis, je suis tombé par terre et je me suis réveillé plus tard avec du monde autour» Olivier Dubail au Quotidien Jurassien

Jointe ce mercredi par watson, l’épouse d’Olivier Dubail nous transmet le téléphone de son mari, en cette heure matinale toujours en observation à l’hôpital de Porrentruy. Il nous confie:

«Je devais rentrer aujourd’hui à la maison, mais mon retour pourrait être reporté d’une journée» Olivier Dubail à watson

(Sa femme a rappelé watson en fin de matinée pour indiquer que son mari pourra finalement réintégrer le domicile familial ce mercredi.)

Comment va le directeur du lycée cantonal? Il nous répond:

«Mieux. J’ai subi un traumatisme crânien, ainsi qu’une torsion de la cheville, sans doute en tombant sous l’effet du coup reçu. Ce qui a nécessité une opération et la pose de deux vis» Olivier Dubail à watson

Sa convalescence devrait durer «entre six et huit semaines», pense-t-il. «Le médecin m’en dira plus tout à l’heure.» Le temps qu'il se remette, il estime pouvoir télétravailler à un taux «de 30 à 40%».

Le ministre et le maire l'ont appelé

Son acte de bravoure lui a valu l’appel de son ministre de tutelle, Raphaël Ciocchi, ainsi que du maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, entre autres. Le geste d'une jeune citoyenne l’a particulièrement touché:

«Une jeune fille qui n’est pas élève au lycée cantonal, mais à l’école de commerce, est passée me voir à l’hôpital avec sa maman pour me donner un bouquet de fleurs» Olivier Dubail à watson

On souligne au téléphone le courage dont il a fait preuve en intervenant en pleine nuit pour défendre une jeune femme agressée.

«J’ose espérer qu’une majorité de gens aurait fait de même. Je veux le croire et je ne me considère pas du tout comme un héros» Olivier Dubail à watson

Olivier Dubail était sans nouvelles mercredi de l’agresseur, interpellé par la police, contre lequel il a déposé plainte et qui serait âgé de 20 ans. Il n'a pas d'informations non plus sur la jeune femme agressée. «J’aimerais bien savoir comment elle va», dit-il.