Ce Romand a défendu une femme agressée: il raconte son geste héroïque
Si c’était à refaire, il le referait, dit-il à nos confrères du Quotidien Jurassien (QJ). Olivier Dubail, le directeur du lycée cantonal de Porrentruy, a fait acte de courage en se portant au secours d’une jeune femme en train d’être agressée par son ex-compagnon. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, au retour de la Braderie, la grande fête bisannuelle du chef-lieu ajoulot à la fin août.
Voyant l’agression en cours, Olivier Dubail, 53 ans, «a interpellé le jeune homme pour lui dire d’arrêter», rapportait lundi le QJ. Le jeune homme «a ensuite directement foncé sur le directeur, sur une distance d’environ 10 mètres».
Jointe ce mercredi par watson, l’épouse d’Olivier Dubail nous transmet le téléphone de son mari, en cette heure matinale toujours en observation à l’hôpital de Porrentruy. Il nous confie:
(Sa femme a rappelé watson en fin de matinée pour indiquer que son mari pourra finalement réintégrer le domicile familial ce mercredi.)
Comment va le directeur du lycée cantonal? Il nous répond:
Sa convalescence devrait durer «entre six et huit semaines», pense-t-il. «Le médecin m’en dira plus tout à l’heure.» Le temps qu'il se remette, il estime pouvoir télétravailler à un taux «de 30 à 40%».
Le ministre et le maire l'ont appelé
Son acte de bravoure lui a valu l’appel de son ministre de tutelle, Raphaël Ciocchi, ainsi que du maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, entre autres. Le geste d'une jeune citoyenne l’a particulièrement touché:
On souligne au téléphone le courage dont il a fait preuve en intervenant en pleine nuit pour défendre une jeune femme agressée.
Olivier Dubail était sans nouvelles mercredi de l’agresseur, interpellé par la police, contre lequel il a déposé plainte et qui serait âgé de 20 ans. Il n'a pas d'informations non plus sur la jeune femme agressée. «J’aimerais bien savoir comment elle va», dit-il.