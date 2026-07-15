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Vaud déplore quelques dégâts après l’orage

Vaud déplore quelques dégâts après l’orage

Des internautes ont partagé des clichés des orages qui ont frappé le canton de Vaud en milieu d'après-midi mercredi, comme ici à St-Prex et sur le hauteurs de Montreux.
Des internautes ont partagé des clichés des orages qui ont frappé le canton de Vaud en milieu d'après-midi mercredi, comme ici à St-Prex et sur le hauteurs de Montreux.image: facebook
De violents orages ont traversé le canton de Vaud mercredi après-midi, provoquant des chutes d’arbres, quelques dégâts matériels et un blessé léger. Des rafales de vent particulièrement puissantes ont été enregistrées sur La Côte.
15.07.2026, 15:5015.07.2026, 15:50

Le territoire vaudois a été balayé par des intempéries mercredi en début d’après-midi. Vers 15h00, la Police cantonale faisait état de quelques dégâts ponctuels, notamment dans la région de La Côte.

Plusieurs arbres sont tombés suite à l’épisode orageux, a dit la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS. C’est le cas notamment à Aubonne et à St-Prex. Dans cette dernière localité, les travaux de déblaiement pour libérer le chemin obstrué pourraient durer quelques heures.

MétéoSuisse lance une alerte aux violents orages

A Noville, une personne a été légèrement blessée après la chute d’un arbre. Elle devra faire l’objet d’un contrôle à l’hôpital. A Etoy, un câble électrique est tombé au sol, alors qu’à Montreux, des tôles d’un toit ont atterri sur la chaussée, sans qu’il n’y ait de blessé.

Du côté de Clarens
Les Vaudois ont vu le ciel tourner au noir à partir de 14 heures, comme ici à Clarens (VD).image: facebook

En milieu d’après-midi, la Police cantonale vaudoise ne constatait pas d’importantes perturbations sur le trafic. Sur Facebook, la page amatrice et bénévole de l’Association suisse des risques naturels faisait état de rafales de vent ayant atteint les 177km/h à Saint-Prex. (mbr/ats)

Le ciel au-dessus de Lausanne, une heure après l&#039;orage qui a éclaté dans la région, le 15 juillet 2026.
Le ciel redevenait déjà bleu au-dessus de Lausanne, une heure après le violent orage qui a éclaté dans la région, ce 15 juillet 2026.image: watson
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