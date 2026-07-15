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Le Mont Blanc victime de la chaleur: les guides suspendent l'ascension

Le Mont Blanc victime de la chaleur: les guides suspendent l'ascension

Uune vue du massif du Mont-Blanc, depuis le lac du barrage dEmosson le jeudi 18 septembre 2025 a Finhaut, dans la Vallee du Trient. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
La canicule rend la voie normale du Mont Blanc trop dangereuse.Image: KEYSTONE
La chaleur exceptionnelle qui frappe les Alpes commence à bouleverser la haute montagne. Côté italien, les guides ont suspendu les ascensions du Mont Blanc par la voie normale, le glacier étant devenu trop dangereux.
15.07.2026, 17:3015.07.2026, 17:30

Des guides de montagne italiens ont suspendu l'ascension du Mont Blanc par la voie normale côté italien, en raison des récentes vagues de chaleur qui fragilisent le glacier menant au plus haut sommet d'Europe, a précisé un responsable mercredi à l'AFP.

«Les conditions se sont rapidement détériorées avec la chaleur du mois de juin et ne permettent plus d'emmener des clients: le glacier est très crevassé et il est difficile de trouver le bon itinéraire»
Alex Campedelli, président de la Société des guides de Courmayeur (nord-ouest), station alpine située au pied du Mont Blanc, à l'AFP

«Nous avons décidé depuis la semaine passée de ne plus proposer cette ascension», a-t-il affirmé, soulignant toutefois qu'aucune mesure d'interdiction n'a été prise par les autorités et que des voies alternatives restent viables sur le versant italien du Mont Blanc.

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Des températures anormalement élevées ont été recensées ces dernières semaines dans les sommets alpins, ce qui accélère la fonte des glaciers et accroît le risque d'éboulement.

Les ascensions se poursuivent normalement sur le versant français du Mont Blanc, a toutefois précisé à l'AFP Ricardo Mora, vice-président de la Compagnie des guides à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). Toutefois, «on voit que la température, à un moment donné, va nous imposer peut-être de prendre la même décision qu'il y a quelques années», a-t-il nuancé en faisant référence à 2022.

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Cette année-là, les Compagnies des guides de Chamonix et de Saint-Gervais avaient annoncé à la mi-juillet la suspension provisoire des ascensions du Mont Blanc par la voie normale en raison de chutes de pierres.

Avoir l'humilité de renoncer

En Suisse, les guides de Zermatt recommandent pour cette raison depuis jeudi dernier de renoncer provisoirement à l'ascension du Cervin par l'arête du Hörnli.

«Sur les itinéraires du Mont Blanc et du Cervin, il faut simplement avoir l'humilité de renoncer temporairement»
Pierre Mathey, secrétaire général de l'Association suisse des guides de montagne (ASGM), à l'AFP

«Cette canicule se prolonge et on a un réchauffement important du sol, la fonte de la neige et de la glace et le dégel du permafrost», ce qui «provoque des écroulements ou des éboulements plus importants», a-t-il expliqué.

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Le chef du service de surveillance des glaciers en Suisse (Glamos) avait déjà prévenu fin juin dans un entretien à l'AFP qu'une «très forte perte de glace» était à craindre dans les Alpes cette année en raison des vagues de chaleur. (mbr/ats)

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