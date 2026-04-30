Lausanne a un nouvel homme fort pour lutter contre la drogue

Lausanne s'est choisie un nouveau pilote pour sa stratégie en matière de drogue et de qualité de vie dans l'espace public. Franck Zobel devra notamment pacifier la situation autour des espaces de consommation sécurisés (ECS) et contenir l'explosion du crack.

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Né en 1964, Franck Zobel est un spécialiste reconnu dans le milieu. Il occupe pour l'heure le poste de directeur adjoint et co-responsable du secteur recherche d'Addiction suisse. Il possède une connaissance fine du contexte local, pour avoir mené des études sur le marché des stupéfiants vaudois et lausannois.

Il dirige depuis 2022 le volet scientifique de l'essai pilote lausannois de vente régulée de cannabis à but non lucratif (Cann-L). Ce modèle a inspiré le projet de loi fédérale sur les produits cannabiques (LPCan) actuellement en discussion aux Chambres fédérales, explique la ville dans un communiqué.

Politique transversale et coordonnée

Frank Zobel prendra ses fonctions à l'automne. Le conseiller stratégique aura pour mission de mettre en oeuvre une gouvernance renforcée et d'assurer une coordination étroite entre les différents services (propreté urbaine, sécurité et inclusion notamment), les partenaires subventionnés et les instances cantonales.

Ce poste transversal sera rattaché au Secrétariat général de la direction Culture et développement urbain, dirigé par le syndic, Grégoire Junod. Frank Zobel en référera à la délégation «Drogues et espace public» qui réunit, outre le syndic, Pierre-Antoine Hildbrand (police), Emilie Moeschler (social) et Florence Germond (finances et mobilité). (ats)