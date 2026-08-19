Vaud: quatre demi-journées de récolte d'armes

Le canton de Vaud relance en septembre son opération de collecte d'armes «Vercingétorix», avec quatre demi-journées à Aigle et Payerne, puis Yverdon-les-Bains et Prangins.

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Le Canton de Vaud organise quatre nouvelles demi-journées pour permettre de déposer des armes privées ainsi que des munitions devenues indésirables. Elles auront lieu à Aigle et Payerne (12 septembre), puis à Yverdon-les-Bains et Prangins (26 septembre).

Depuis 2013, cette opération nommée Vercingétorix a permis de récolter plus de 3000 armes et près de 4000 kg de munitions. Dans un communiqué, il est indiqué:

«Fort de ce bilan positif après plus de 10 ans d'exercice, le Canton a décidé de répéter l'opération en 2026»

Outre ces quatre demi-journées, organisées par le Service de la sécurité civile et militaire, il est aussi possible de déposer en tout temps une arme auprès de l'arsenal de Morges. Cette démarche est aussi envisageable auprès des postes de gendarmerie du canton.

Les autorités en charge de la sécurité encouragent ainsi chaque détenteur à rapporter les armes et munitions qu'il estime inutile de conserver à son domicile, souligne le Canton. (sda/ats)