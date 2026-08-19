Les derniers sondages montrent que le non est marqué pour les initiatives du 27 septembre: «Sauvegarder la neutralité suisse» et l'initiative sur l'alimentation. Keystone

La tendance est confirmée pour les initiatives du 27 septembre

Selon deux sondages publiés cette semaine, le non progresse pour les deux initiatives soumises au vote le 27 septembre: «Sauvegarder la neutralité suisse» et l'initiative sur l'alimentation.

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Un deuxième sondage vient confirmer la tendance vers un double non le 27 septembre. Au lendemain de l’enquête de YouGov, celle de l’institut Leewas donne elle aussi les initiatives sur la neutralité et l’alimentation nettement minoritaires.

Le rejet y apparaît même plus marqué, avec près de deux tiers de non pour les deux textes, indique mercredi l'enquête Leewas pour Tamedia et 20 minutes.

L’initiative «sauvegarder la neutralité suisse», lancée par Pro Suisse, proche de l’UDC, recueille 36% d’avis favorables, contre 62% d’opinions négatives et 2% d’indécis. Dans le détail, 30% des sondés répondent clairement oui et 6% plutôt oui, alors que 57% disent franchement non et 5% plutôt non.

La comparaison avec la première enquête Leewas de juin montre un renforcement de l’opposition. Le non progresse de huit points, de 54 à 62%, tandis que le oui ne gagne que deux points, de 34 à 36%. La proportion d’indécis s’est dans le même temps effondrée de 12 à 2%. L’opposition s’est aussi durcie: 57% répondent désormais catégoriquement non, contre 36% en juin.

Très tranché

Le clivage politique est spectaculaire. L’initiative est soutenue par 82% des sympathisants de l’UDC, contre 72% lors de la première enquête. Mais elle est très largement rejetée par tous les autres grands électorats:

le non atteint 91% chez les sympathisants du PS et du PVL;

82% chez les Vert-e-s;

79% au Centre et 72% au PLR.

Plus l’âge, le niveau de formation et les revenus des sondés sont élevés, plus le rejet est fort. Le texte est un peu plus soutenu dans les campagnes et en Suisse italienne.

Les partisans estiment principalement qu’un ancrage constitutionnel protégerait la neutralité contre son affaiblissement par la politique. Les opposants craignent notamment une forte réduction de la marge de manœuvre de la Suisse et une perte de considération internationale en raison de l’abandon des sanctions.

Base du PS divisée sur l'alimentation

L’initiative sur l’alimentation fait encore moins bien. Elle est rejetée par 65% des personnes interrogées, contre 31% qui l’acceptent et 4% d’indécis. Le texte, qui demande notamment que la Suisse atteigne un taux net d’autosuffisance alimentaire d’au moins 70% d'ici 10 ans, ne trouve une majorité que chez les sympathisants des Vert-e-s, avec 69% de oui.

La base du PS est divisée à parts égales. Partout ailleurs, le rejet domine nettement:

83% au PLR;

75% au Centre;

74% à l’UDC;

66% au PVL.

Le non atteint par ailleurs 70% chez les hommes contre 59% chez les femmes. L'opposition est particulièrement forte chez les retraités.

Les partisans mettent principalement en avant la sécurité alimentaire en cas de crise et la protection des eaux souterraines. Les opposants redoutent surtout que l’objectif de 70% d’autosuffisance ne débouche sur une sorte de «menu imposé par l’Etat», avec une place fortement réduite pour les produits d’origine animale.

Les résultats de Leewas confortent ceux publiés la veille par YouGov (ex-Institut Link). Même si ce dernier anticipe un rejet moins important. YouGov donnait 41% de oui et 50% de non à l’initiative sur la neutralité, et 37% de oui contre 52% de non à celle sur l’alimentation. Depuis juillet, le non a gagné respectivement douze et neuf points dans cette enquête.

Une différence notable concerne les indécis: ils ne sont plus que 2% et 4% chez Leewas, contre respectivement 9% et 11% chez YouGov.

Malgré ces écarts, les deux sondages dessinent donc la même tendance à un peu plus de cinq semaines du scrutin: le camp du non se renforce sur les deux objets.

Le sondage Leewas a été réalisé en ligne les 12 et 13 août auprès de 13'154 personnes. La marge d’erreur statistique est d’environ 1,5 point. (sda/ats/svp)