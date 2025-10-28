assez ensoleillé12°
L'incendie à Glacier 3000 dû à un réchaud à fondue

Un incendie au Restaurant Botta de Glacier 3000 aux Diablerets.
L'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022 à Glacier 3000.Image: Police cantonale vaudoise

Le spectaculaire incendie à Glacier 3000 dû à un réchaud à fondue

Fin 2022, le restaurant Botta était ravagé par les flammes au-dessus des Diablerets (VD). Un rapport d'expertise vient d'en identifier la cause et de trouver une responsable.
28.10.2025, 09:1728.10.2025, 09:17

Un réchaud à fondue serait à l'origine de l'incendie qui a ravagé le bâtiment emblématique de la station de ski de Glacier 3000, au-dessus des Diablerets (VD) le 19 septembre 2022, rapportent mardi Le Temps et 24 Heures.

Alors qu'il n'était pas éteint, l'appareil tout neuf de la marque Stöckli aurait été empilé avec d'autres brûleurs sur une table adossée au mur de la cuisine, selon l'acte d'accusation. Son réservoir en plastique se serait enflammé et le feu se serait propagé aux autres réchauds et aux matériaux combustibles situés à proximité.

réchaud à fondue Stöckli
L'acte d'accusation fait mention d'un «réchaud à fondue Stöckli».Image: DR

D'après 24 heures, dix de ces appareils avaient été acquis plusieurs mois avant le sinistre. Ils comportaient un mode d'emploi stipulant qu’il ne fallait jamais les empiler et mettant en garde contre le danger d'incendie des réservoirs en plastique.

Procès à Vevey

Si ce n'est pas elle qui a directement manié le brûleur, la responsable de la restauration du site est accusée d'incendie par négligence. À l'origine de l'acquisition des dix réchauds, il lui est notamment reproché de ne pas s’être «préoccupée du sort de ces nouveaux appareils» et de former son équipe à leur manipulation.

L&#039;incendie a �t� signal� vers 04h30 lundi 19 septembre au Centre de traitement des alarmes du 118. Les secours ne pouvaient acc�der � la station que par les airs. Trois h�licopt�res d&#039;Air Gl ...
L'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022.Keystone

Son procès se tiendra début novembre au Tribunal de police de Vevey. Elle bénéficie de la présomption d'innocence.

«Aussi emblématique» que la Tour Eiffel

Pour rappel, l'incendie s'était déclaré dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022. Personne ne se trouvait alors dans le bâtiment. Si le téléphérique était resté intact, le restaurant avait été détruit.

Un nouveau bâtiment, imaginé par l'architecte suisse Mario Botta, qui avait déjà contribué au projet initial en 2000, a depuis été construit sur le site et inauguré en novembre 2024. Présente à l'inauguration, la conseillère d'Etat vaudoise Isabelle Moret avait dit espérer que ce nouveau restaurant devienne «aussi emblématique dans l'esprit des visiteurs» que ne l'est la Tour Eiffel à Paris. (jzs/ats)

Le nouveau restaurant Botta à Glacier 3000 a été inauguré
