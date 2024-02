L'association ajoute qu'après avoir porté plainte contre la Suisse à la Cour européenne des droits de l'homme , ses avocats ont «mis le doigt sur le fait que la procédure de l'OFEV et son application par le canton de Vaud étaient très probablement illégales». (ats/svp)

Voici les émissions les plus regardées de la RTS en 2023

La RTS a diffusé ses audiences pour l'année dernière. Malgré la «lente érosion de la télévision», l'entreprise de service public affirme toucher plus de la moitié de la population romande chaque semaine. Et liste les émissions les plus suivies.

La RTS en est certaine: «la popularité de la télévision reste forte en Suisse», affirme-t-elle ce mercredi. L'année dernière, le média de service public a réalisé «de très bons scores d’audience», soit une part de marché de 34,4% en prime time (18h-23h) pour ses chaînes RTS 1 et RTS 2. Un peu plus de la moitié de la population romande (52,9%) suit au moins quinze minutes d’une émission chaque semaine.