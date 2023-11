Le deuxième local d'injection de Lausanne n'ouvrira pas avant 2024

Un deuxième local destiné aux toxicomanes était censé ouvrir cet automne dans la capitale vaudoise. Face à «certaines oppositions» et aux «retours du voisinage», le projet a pris du retard.

Le futur local d'injection de la Riponne, le deuxième à Lausanne destiné aux toxicomanes, n'ouvrira pas cet automne comme prévu, mais a priori en début 2024. Le projet a pris du retard, a expliqué mardi sur les ondes de la RTS la municipale lausannoise Emilie Moeschler.

La municipale lausannoise Emilie Moeschler. Keystone

Le retard est dû à l'évolution du projet initial. Les horaires ont été élargis et un espace de repos a été ajouté au local d'injection, résume la responsable en charge de la cohésion sociale.

«Certaines oppositions, mais aussi des retours que l'on a eus du voisinage, souhaitaient comme nous qu'il y ait directement à l'ouverture de l'antenne un espace pour que les personnes puissent se reposer après avoir consommé, avec aussi des horaires plus étendus.» Emilie Moeschler

Période d'essai

«On doit avoir la confirmation du financement du local qui doit accueillir cette zone de repos et on doit engager le personnel. C'est ce à quoi on travaille maintenant. On va pouvoir ainsi ouvrir directement avec un local de repos et des horaires étendus», précise encore Emilie Moeschler dans La Matinale.

Le local de la Riponne est une antenne-pilote de l'espace de consommation sécurisée (ECS) principal ouvert en 2018 au Vallon. Il est d'abord prévu pour une période d'essai minimale de deux ans. (ats)