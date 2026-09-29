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Attention à ces bonbons véganes Aldi vendus en Suisse: danger

: Aldi procède au rappel du produit «Sweet-Land, bonbons gélifiés végétaliens, assortiment Sour Fruit Mix»
Voici les bonbons en question.Image: montage watson

Attention à ces bonbons vendus en Suisses

Le discounter Aldi rappelle des bonbons qui pourraient contenir des fragments métalliques.
29.09.2026, 16:5629.09.2026, 16:56

Attention si vous avez récemment acheté des bonbons chez Aldi Suisse. L'enseigne rappelle un assortiment de gommes fruitées véganes en raison de la présence possible de fragments métalliques.

Le rappel concerne les «Sweet-Land – bonbons gélifiés végétaliens, assortiment Sour Fruit Mix», fabriqués par le fournisseur Vidal Deutschland GmbH.

Selon Aldi Suisse, des corps étrangers pourraient s'être retrouvés dans certains produits. «Dans certains cas, il se peut que le produit contienne des fragments métalliques», indique l'enseigne dans son avis de rappel. Par mesure de précaution, Aldi demande donc aux personnes qui possèdent encore un paquet de ces bonbons de ne plus les consommer.

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Les gommes fruitées concernées étaient disponibles danstoutes les filiales Aldi Suisse. Dès l'identification du problème, leur commercialisation a été immédiatement interrompue. Le rappel est effectué en collaboration avec l'autorité cantonale compétente chargée de l'application de la loi et intervient «par mesure de précaution pour la protection des consommateurs», précise Aldi.

Remboursement par Aldi sans ticket de caisse

Les clients ayant acheté les bonbons concernés peuvent les rapporter dans n'importe quelle filiale Aldi Suisse. L'enseigne indique que l'intégralité du prix d'achat leur sera remboursée, y compris s'ils ne disposent plus du ticket de caisse. Pour toute question concernant ce rappel, les consommateurs peuvent également prendre contact avec le service clientèle d'Aldi Suisse. (hun)

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