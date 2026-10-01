Mathilde Marendaz (Ensemble à Gauche) souhaite que Vaud emboîte le pas à Genève au sujet de la contraception gratuite. Keystone

Cette élue vaudoise veut imiter Genève sur la contraception

Le «oui» genevois à la contraception gratuite relance le débat dans le canton de Vaud, où une motion a été déposée en dépit du contexte fiscal marqué par une baisse des impôts.

Plus de «Suisse»

Dimanche, les Genevois ont accepté, à plus de 58%, d’inscrire la contraception gratuite dans leur loi. Vaud pourrait suivre, relate 24 Heures, et la députée Mathilde Marendaz (Ensemble à Gauche) a déposé une motion dans ce sens, jugeant qu’un canton peut agir «pour l’accès à la santé sexuelle» sans attendre de «cadre fédéral».

La motion chiffre à environ 300 francs le coût annuel des contraceptifs, un poids pour les petits revenus, qui risquent d’y renoncer, au détriment de la collectivité. Pour l’élue:

«Ce type de soin ne devrait pas incomber à l’individu» Propos relayés par 24 Heures

Une initiative similaire, déposée en 2021, n’avait cependant pas abouti.

Un contexte financier délicat

Le texte arrive deux jours après le «oui» vaudois à une baisse d’impôts de 12%, qui implique 272 millions de recettes fiscales en moins, rappelle 24 Heures. Mathilde Marendaz souligne pour sa part que les initiants ont promis d’épargner les services publics et résume: «On les prend au mot.»

Côté financement, plusieurs solutions sont à l'étude, dont l'idée d'un prélèvement des cotisations employés-employeurs. Le texte est renvoyé en commission. (ysc)