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Vaud: Mathilde Marendaz veut imiter Genève sur la contraception

Une publication de Mathilde Marendaz sur les r�seaux sociaux a fait tiquer le Grand Conseil vaudois (archives).
Mathilde Marendaz (Ensemble à Gauche) souhaite que Vaud emboîte le pas à Genève au sujet de la contraception gratuite.Keystone

Cette élue vaudoise veut imiter Genève sur la contraception

Le «oui» genevois à la contraception gratuite relance le débat dans le canton de Vaud, où une motion a été déposée en dépit du contexte fiscal marqué par une baisse des impôts.
01.10.2026, 15:5601.10.2026, 15:56

Dimanche, les Genevois ont accepté, à plus de 58%, d’inscrire la contraception gratuite dans leur loi. Vaud pourrait suivre, relate 24 Heures, et la députée Mathilde Marendaz (Ensemble à Gauche) a déposé une motion dans ce sens, jugeant qu’un canton peut agir «pour l’accès à la santé sexuelle» sans attendre de «cadre fédéral».

La motion chiffre à environ 300 francs le coût annuel des contraceptifs, un poids pour les petits revenus, qui risquent d’y renoncer, au détriment de la collectivité. Pour l’élue:

«Ce type de soin ne devrait pas incomber à l’individu»
Propos relayés par 24 Heures

Une initiative similaire, déposée en 2021, n’avait cependant pas abouti.

La sexualité des Genevois va changer
La sexualité des Genevois va changer

Un contexte financier délicat

Le texte arrive deux jours après le «oui» vaudois à une baisse d’impôts de 12%, qui implique 272 millions de recettes fiscales en moins, rappelle 24 Heures. Mathilde Marendaz souligne pour sa part que les initiants ont promis d’épargner les services publics et résume: «On les prend au mot.»

Côté financement, plusieurs solutions sont à l'étude, dont l'idée d'un prélèvement des cotisations employés-employeurs. Le texte est renvoyé en commission. (ysc)

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