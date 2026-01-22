Un dispositif policier a été déployé à Daillens (VD). Image: Google street view

Un bancomat menacerait d'exploser dans ce village romand

Une importante évacuation est en cours à Daillens (VD) en raison d'«un risque d'explosion» de bancomat.

Plus de «Suisse»

Le village de Daillens (VD) a été bouclé ce jeudi en fin de matinée, rapporte Blick. Selon nos confrères, un «risque d'explosion» de bancomat en est à l'origine.

Les faits seraient survenus après une tentative de braquage lors de laquelle des explosifs seraient «restés bloqués» dans le distributeur. Au centre du village, plusieurs bâtiments ont dès lors dû être évacués.

Jointe par Blick, la police cantonale vaudoise confirme qu'un dispositif a été déployé, sans en dire davantage. (jzs).

Développement suit