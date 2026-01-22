Un bancomat menacerait d'exploser dans ce village romand
Une importante évacuation est en cours à Daillens (VD) en raison d'«un risque d'explosion» de bancomat.
Le village de Daillens (VD) a été bouclé ce jeudi en fin de matinée, rapporte Blick. Selon nos confrères, un «risque d'explosion» de bancomat en est à l'origine.
Les faits seraient survenus après une tentative de braquage lors de laquelle des explosifs seraient «restés bloqués» dans le distributeur. Au centre du village, plusieurs bâtiments ont dès lors dû être évacués.
Jointe par Blick, la police cantonale vaudoise confirme qu'un dispositif a été déployé, sans en dire davantage. (jzs).
Développement suit
