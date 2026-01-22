Un bancomat menacerait d'exploser dans ce village romand

en partie ensoleillé-1°
Un bancomat menacerait d'exploser à Daillens

Un dispositif policier a été déployé à Daillens (VD).Image: Google street view

Une importante évacuation est en cours à Daillens (VD) en raison d'«un risque d'explosion» de bancomat.
22.01.2026, 13:3122.01.2026, 13:41

Le village de Daillens (VD) a été bouclé ce jeudi en fin de matinée, rapporte Blick. Selon nos confrères, un «risque d'explosion» de bancomat en est à l'origine.

Les faits seraient survenus après une tentative de braquage lors de laquelle des explosifs seraient «restés bloqués» dans le distributeur. Au centre du village, plusieurs bâtiments ont dès lors dû être évacués.

La Suisse ne serait «pas en mesure d'endiguer» les attaques de bancomats

Jointe par Blick, la police cantonale vaudoise confirme qu'un dispositif a été déployé, sans en dire davantage. (jzs).

Développement suit

