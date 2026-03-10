La chaîne de papeterie Office World ferme ses magasins (image symbolique). Image: Shutterstock

Office World ferme tous ses magasins suisses et licencie

D’ici au printemps 2027, la chaîne Office World mettra un terme à son commerce de détail en magasin.

Maurizio Minetti Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Chez le distributeur de fournitures de bureau Office World, la réduction des activités se poursuit. le groupe recentre ses activités sur les petites entreprises et le développement de son offre en ligne via sa plateforme Officeworld.ch. Pour cette raison, l’entreprise mettra progressivement fin à la vente en magasin d’ici au printemps 2027. Au total, 45 postes à plein temps dans dix filiales sont concernés.

Les collaborateurs des filiales touchées ont été informés lundi. Dominik Engeler, responsable du réseau de filiales d’Office World, explique:

«C'est une dure réalité: à long terme, les dépenses et les recettes de nos magasins physiques ne sont plus équilibrées. Cela a des conséquences regrettables»

Selon lui, les clients achètent de plus en plus leurs fournitures de bureau sur Internet et se rendent moins souvent en magasin.

Dans le même temps, le groupe Office World affirme vouloir renforcer ses autres entreprises afin de développer son activité en Suisse comme fournisseur de services complets pour les articles et services de bureau, avec un assortiment d’environ 60 000 produits.

Dates de fermeture des magasins Office World

Ces dix filiales encore en activité fermeront progressivement d’ici au printemps 2027:

Fin juin 2026: Saint-Gall,

Fin septembre 2026: Regensdorf (ZH),

Fin octobre 2026: Pratteln (BL) et Zurich Glattzentrum,

Fin décembre 2026: Lausanne (VD), Lucerne, Steinhausen (ZG), Zurich Altstetten

Fin février 2027: Bâle Dreispitz,

Fin avril 2027: Genève.

En janvier et février 2026, les filiales de Sursee, Berne et Winterthour avaient déjà fermé leurs portes. (trad. hun)