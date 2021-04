Suisse

Holcim a fait raser la maison des Zadistes

Le cimentier n’a pas perdu de temps! Dès l’évacuation de la colline par les forces de l’ordre lors du week-end de Pâques, une pelleteuse a été envoyée sur place afin de faire disparaître la maison des Zadistes du paysage.

«Hors-la-loi comme les zadistes, le géant Holcim?» s’interrogeait 24heures hier. Il semblerait bien que le cimentier ait rasé la maison de la colline, symbole de l’invasion zadiste, sans avoir demandé l’autorisation nécessaire, ni à la commune, ni au canton, ni à personne. Et ce, tandis que les deux irréductibles étaient toujours perchés dans les arbres!

Photo à l’appui, le quotidien montre qu’il n’existe plus qu’un tas de gravats et quelques tôles en lieu et place de la maison devenue mondialement célèbre, au moment où son toit servait de perchoir aux activistes en colère.

Interrogé, le porte-parole d’Holcim a reconnu avoir fait venir la pelleteuse au plus vite, pour des raisons de sécurité.

«Suite à l’évacuation de la ZAD, la démolition de ce bâtiment devait être conduite dans les plus brefs délais pour des raisons de sécurité. Cette propriété, bâtie dans les années 70 et située sur une parcelle classée en zone agricole, est inhabitée depuis de nombreuses années et a été déclarée insalubre par les autorités» à 24heures

Sauf que, précisent nos confrères, il est nécessaire de demander l’autorisation avant de raser une maison. Et personne n’a validé un tel acte, encore moins à un tel moment.

«Aucune autorisation n’a été demandée et nous adresserons une dénonciation au Canton» à 24heures

Affaire à suivre, donc.

