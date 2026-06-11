Vaud lance une offre originale pour les usagers des transports publics. Image: montage watson / agences

Certains Vaudois vont profiter d'un nouvel abo de transports avantageux

Les détenteurs d'un abonnement Mobilis pourront bientôt accéder à des activités touristiques et de loisirs à prix réduit.

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Les abonnés aux transports publics vaudois vont bientôt pouvoir profiter d'une nouvelle offre mêlant mobilité et loisirs. Le Canton de Vaud et la communauté tarifaire Mobilis lancent en effet l'«Abo Mobilis plus», un projet pilote qui permettra d'accéder à différentes activités touristiques et de loisirs à prix réduit.

Comment l'obtenir?

La particularité du système réside dans son mode de distribution. L'offre sera proposée sous forme de ventes flash réservées aux détenteurs d'un abonnement Mobilis annuel, mensuel ou d'un FlexiAbo. Quatre opérations sont prévues au cours des douze prochains mois, une par saison, avec seulement 1000 packages mis en vente en ligne à chaque fois.

Le premier rendez-vous est fixé au 18 juin à 11 heures. Les personnes intéressées pourront acheter un package pour 45 francs, jusqu'au 15 septembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Les abonnés seront prévenus de l'ouverture des ventes via une newsletter de Mobilis.

Qui peut en bénéficier?

L'offre cible avant tout les usagers du réseau vaudois de transports publics. Pour acheter un package, il faut être titulaire d'un abonnement Mobilis annuel, mensuel ou d'un FlexiAbo. Les personnes qui ne disposent pas encore d'un abonnement peuvent toutefois devenir éligibles en souscrivant l'une de ces formules.



Une fois l'achat effectué en ligne, les bénéficiaires reçoivent les informations nécessaires pour profiter des prestations incluses.

Pour quelles activités?

Pour cette première édition estivale, les acheteurs devront choisir l'une des trois expériences proposées.

La première comprend deux cartes journalières CGN en deuxième classe pour découvrir le Léman depuis l'eau.

comprend deux cartes journalières CGN en deuxième classe pour découvrir le Léman depuis l'eau. La deuxième est destinée aux amateurs de montagne. Elle inclut deux cartes journalières pour les remontées mécaniques de Gryon-Villars-Diablerets, l'accès au train Villars-Bretaye ainsi qu'aux activités Mountain Cart et BalancAir.

est destinée aux amateurs de montagne. Elle inclut deux cartes journalières pour les remontées mécaniques de Gryon-Villars-Diablerets, l'accès au train Villars-Bretaye ainsi qu'aux activités Mountain Cart et BalancAir. La troisième formule propose une chasse au trésor en plein air à la Vallée de Joux, au départ de l'ancienne gare du Pont, accompagnée d'un panier-goûter pour deux personnes.

Pourquoi cette offre?

Avec cette offre, le Canton et Mobilis espèrent inciter davantage de Vaudois à utiliser les transports publics pour leurs activités de loisirs. Selon les autorités, les déplacements liés aux sorties, au tourisme ou au sport représentent un important potentiel de développement pour les transports publics, alors que la voiture reste encore souvent privilégiée dans ce domaine.

Y aura-t-il d'autres projets similaires?

Le projet sera suivi durant une année afin d'évaluer l'intérêt du public, l'utilisation des offres et leur impact sur les habitudes de déplacement. Ces résultats permettront ensuite de déterminer si l'Abo Mobilis plus mérite d'être reconduit ou adapté.