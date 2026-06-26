Des retards et des suppressions sont à prévoir à Lausanne (image d'archives). Image: KEYSTONE

Trafic CFF «complètement interrompu» à Lausanne

Une «absence de tension» en gare de Lausanne perturbe le trafic ferroviaire en Suisse romande ce vendredi. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

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Les CFF annoncent une perturbation du trafic ferroviaire ce vendredi en gare de Lausanne. «Nous avons une absence de tension et le trafic est complètement interrompu», indique sur son site l'ex-régie fédérale.

Des retards et des suppressions sont dès lors à prévoir. Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8.

Le dérangement devrait durer jusqu'à 16h environ. Les CFF disent être «en recherche de solutions» et prient les voyageurs de «rester attentifs aux annonces» et de «continuer à consulter l'horaire en ligne». (jzs)

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