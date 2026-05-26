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La Police Nord vaudois accueille Sam, son nouveau chien

Vidéo: watson

Ce policier vaudois nous a fait craquer

La Police Nord vaudois (PNV) compte depuis quelques jours dans ses rangs une nouvelle recrue: Sam, un jeune berger allemand âgé de treize semaines. Ce nouveau policier à quatre pattes sera incorporé à Police secours aux côtés des quatre autres chiens déjà actifs à la PNV.
26.05.2026, 12:0826.05.2026, 15:59

Sam a été choisi par son maître, le brigadier Thierry Hodel, dans un élevage zurichois. Dès que la possibilité d’acquérir un chiot a été validée par sa hiérarchie, le policier a entrepris des recherches en ce sens. Pour voir le maître et son chien à l'œuvre, cela se passe dans la vidéo ci-dessus.

Cette démarche n’a pas été facile, car trouver des portées dans des élevages spécialisés en Suisse, répondant aux prérequis nécessaires au travail de chien de police, est un défi. Sam sera progressivement formé par son maître dans les domaines de la socialisation, de la défense et de la recherche de personnes. A l’issue de cette première formation, d’une durée de deux ans, il devra se soumettre à un examen afin de valider ses compétences de chien de police.

Par la suite, Sam sera formé à la recherche de stupéfiants sous toutes leurs formes ainsi qu’à celle de billets de banque. À noter que nos chiens de police sont entraînés à détecter des billets en francs suisses, en euros et en dollars américains. D’autres examens viendront certifier les compétences de Sam dans ces domaines.

On lui souhaite évidemment une longue carrière de chien de police et bien des récompenses. (sbo)

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