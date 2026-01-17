en partie ensoleillé
Voici les 22 pires façons de servir à manger

Ces plats sans assiette ne font pas envie
Des cuvettes de WC ou des baskets à la place des assiettes? Non merci.

Voici les 22 pires façons de servir à manger

On vous souhaite une année 2026 remplie de délicieux plats, présentés sur des assiettes. Non, vraiment, on vous en supplie, pas sur ces horreurs.
17.01.2026, 12:0117.01.2026, 12:01
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vous vous rappelez de cette tendance des restaurants où l’on servait de la nourriture sur tout et n’importe quoi, sauf, genre, des assiettes?

On pensait que cette trend bien hipster était depuis longtemps passée aux oubliettes. Mais on dirait bien que non.

Ces tendances vont influencer ce que vous mangerez en 2026

A en juger par le forum Reddit We Want Plates, des restaurants du monde entier persistent encore à faire preuve de cette créativité un peu glauque, alors que vraiment, personne ne l'a demandé. Regardez plutôt cette galerie des horreurs.

On démarre avec un classique, la bonne vieille planche à découper utilisée pour tout et surtout n'importe quoi.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ejpmgb/i_cant_even_pour_the_syrup_on_or_itll_get/
Image: reddit

«Je ne peux même pas verser le sirop d’érable dessus, sinon il se retrouve partout», commente, désespéré, l’auteur du message. Bah ouais, c’est justement pour ça que LES ASSIETTES EXISTENT.

Ah ouais, super, il y a bien une assiette là...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1fhbtq3/there_is_a_plate_right_there_what_is_the_point/
Image: reddit

Non mais sérieux, on fait quoi de tous ces paniers? Des passoires, mais grand dieu, POURQUOI?

Aux Etats-Unis, les portions rétrécissent à cause des injections

Une transparence absolue quant à la taille des portions. Trop d'infos?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1df9dye/a_little_too_transparent_about_the_portion_sizes/
Image: reddit

«Certainement l'une des pires salades que j'aie jamais mangées», lance un internaute.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1hm4ovd/easily_one_of_the_worst_salads_ive_ever_had/
Image: reddit

On te croit, mon pote. On te croit.

Voici l'hôtel sublime où se déroulera la 4e saison de «White Lotus»

«Le dessert était servi dans un bol en chocolat...»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1i2gw8g/it_arrived_in_a_chocolate_bowl_which_was_promptly/
Image: reddit

«…qui s’est brisé en mille morceaux dès qu’on l’a servi. Génial.», raconte cette victime de l'hipsterisation et qui nous fait de la peine.

Un dessert façon bagarre dans un bar.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1kavnsm/strange_way_to_eat_strawberries_and_cream/
Image: reddit

«C'est une drôle de façon de manger des fraises à la crème, non?», lance un internaute.

« Oui, monsieur, notre houmous maison est exquis! Vraiment… une œuvre d’art!»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1f5xs4c/our_hummus_was_delivered_on_an_art_canvas/
Image: reddit

Des empanadas servies sur l'arête d'un thon. Sur une dalle de pierre de plusieurs tonnes. Waouh, ils y sont allés franchement!

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1k7ul95/i_mean_i_think_the_round_base_is_technically_a/
Image: reddit

Le commentaire ne s'est pas fait attendre:

«Ce restaurant de Guadalajara, au Mexique, était autrefois un endroit formidable pour déguster une fantastique cuisine gastronomique mexicaine, mais maintenant c'est juste triste et cher»

Et glauque.

Pour stopper les attaques d'ours, les Japonais ont une solution «juteuse»

Brownie et glace sur son tronc d'arbre, accommodé d'une énorme fissure.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1l0a554/brownie_and_ice_cream_on_a_slice_of_wood_with_a/
Image: reddit

Bien pensé. Non, on déconne.

Non, attendez! La tranche de tronc d'arbre avec son espace, ce serait parfait pour...

https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1lh7ls3/my_ceasar_salad_on_a_logsplit_in_twain/
Image: reddit

... euh, non, rien. «Ma salade César sur une bûche… coupée en deux», déplore un internaute.

Humeur
J’ai testé ce resto des stars à Paris et c’était atroce

Mesdames et Messieurs, nous vous présentons le «sushi déconstruit».

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1gct8vl/i_brought_myself_here/
Image: reddit

Un vrai parpaing servi sur du placenta de Vecna, tout droit venu du Monde à l'Envers.

«Voici vos légumes à l'étouffée.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ckrooc/when_the_waiter_said_ill_just_go_and_get_your/
Image: reddit

«Euh… je pourrais avoir les trois quarts restants de l’assiette s'il vous plaît, ou ce n'est pas le même prix?»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1h32s5x/we_want_the_other_34s_of_the_plate/
Image: reddit

Et la SEULE FOIS où une planche à découper aurait été APPROPRIÉE, voilà ce qui arrive.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1asse56/paid_26_for_this_charcuterie_board_i_literally/
Image: reddit

«26 dollars pour cette "planche de charcuterie". Charcuterie... PLANCHE! On appelle ça une "planche"! Et j'ai même dû enlever le film plastique moi-même.»

On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie

Des linguine al ragu...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1jh2s89/linguine_fishbowl/
Image: reddit

...dans un bocal à poissons rouges. On n'en peut plus.

Quoi? Encore? Oui, il y a encore pire.

Tadaaa!

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1e478nd/fish_are_friends_not_food/
Image: reddit

Comme on dit dans Le Monde de Nemo, «Les poissons sont des amis, pas de la nourriture», n'est-ce pas ?

Voici les 10 plats les plus détestés au monde

«Dessert servi sur un moulage en plâtre de la chaussure de sport du chef.»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1994k1m/deleted_by_user/
Image: reddit

La chaussure de sport. Du chef. Moulée dans un plâtre.

Ah, vous trouvez que les gyoza au menu, c'est ennuyeux ?

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1hz6n1h/dumpling_on_a_skull_on_a_board/
Image: reddit

Alors rien de tel qu'un crâne d'animal posé sur une planche en bois trouée pour raviver un peu tout ça.

Madame Energie
Mon guide cuisine pour les paresseux (et ceux qui veulent le devenir)

Mmm, délicieux !

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1bmltz4/roasted_brussels_sprouts_served_in_a_toilet/
Image: reddit

Ben ouais. De la choucroute aux cynorhodons rôtis, servie dans une cuvette de toilettes. Quelque chose à redire?

«Et j'aimerais que ce soit une blague.» Nous aussi. Regardez plutôt le concept-han...

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ejdi07/deleted_by_user/
Image: reddit

Une VHS du film The Bodygard. Et si le film n'a pas été rembobiné la dernière fois, le dessert coûtera probablement cinq francs de plus.

Cette cheffe étoilée romande vole la vedette à Tom Cruise

«Mmm... j'adore gratter le revêtement antiadhésif!»

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/196oltc/i_love_scraping_the_nonstick_coating/
Image: reddit

Et pour finir en beauté.

Une spécialité végane servie sur un os.

WE WANT PLATES https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/1ct0btv/vegan_dish_served_on_a_bone/
Image: reddit

Un vrai os d'animal mort. C'est disruptif.

Une chaîne de fast-food végane s'écroule en Suisse: où est le problème?

Merci d'avoir pris cet ascenseur émotionnel dans lequel on a fait que descendre.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Encore un peu de crime contre la bouffe?

26 abominables plats préparés par des criminels culinaires

1 / 29
26 abominables plats préparés par des criminels culinaires
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Comment Jodie Foster a appris le français: «J'ai pleuré six mois»
L'actrice oscarisée, qui compte plus d'un demi-siècle de carrière, a expliqué ce qui faisait sa singularité à Hollywood. Et ce n'est pas (seulement) le fait de parler français.
Voilà cinquante ans que Jodie Foster partageait l'affiche de Taxi Driver, le film primé de Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Harvey Keitel. Si elle n'avait que 12 ans à l'époque, elle comptait déjà quelques années d'expérience dans les pattes - comme le rappelle la chaîne NPR, à laquelle l'actrice a accordé un long entretien, elle a commencé le métier à l'âge de trois ans, dans des publicités, des séries puis des films.
L’article