Des cuvettes de WC ou des baskets à la place des assiettes? Non merci.

Voici les 22 pires façons de servir à manger

On vous souhaite une année 2026 remplie de délicieux plats, présentés sur des assiettes. Non, vraiment, on vous en supplie, pas sur ces horreurs.

Vous vous rappelez de cette tendance des restaurants où l’on servait de la nourriture sur tout et n’importe quoi, sauf, genre, des assiettes?

On pensait que cette trend bien hipster était depuis longtemps passée aux oubliettes. Mais on dirait bien que non.

A en juger par le forum Reddit We Want Plates, des restaurants du monde entier persistent encore à faire preuve de cette créativité un peu glauque, alors que vraiment, personne ne l'a demandé. Regardez plutôt cette galerie des horreurs.

On démarre avec un classique, la bonne vieille planche à découper utilisée pour tout et surtout n'importe quoi.

Image: reddit

«Je ne peux même pas verser le sirop d’érable dessus, sinon il se retrouve partout», commente, désespéré, l’auteur du message. Bah ouais, c’est justement pour ça que LES ASSIETTES EXISTENT.

Ah ouais, super, il y a bien une assiette là...

Image: reddit

Non mais sérieux, on fait quoi de tous ces paniers? Des passoires, mais grand dieu, POURQUOI?

Une transparence absolue quant à la taille des portions. Trop d'infos?

Image: reddit

«Certainement l'une des pires salades que j'aie jamais mangées», lance un internaute.

Image: reddit

On te croit, mon pote. On te croit.

«Le dessert était servi dans un bol en chocolat...»

Image: reddit

«…qui s’est brisé en mille morceaux dès qu’on l’a servi. Génial.», raconte cette victime de l'hipsterisation et qui nous fait de la peine.

Un dessert façon bagarre dans un bar.

Image: reddit

«C'est une drôle de façon de manger des fraises à la crème, non?», lance un internaute.

« Oui, monsieur, notre houmous maison est exquis! Vraiment… une œuvre d’art!»

Image: reddit

Des empanadas servies sur l'arête d'un thon. Sur une dalle de pierre de plusieurs tonnes. Waouh, ils y sont allés franchement!

Image: reddit

Le commentaire ne s'est pas fait attendre:

«Ce restaurant de Guadalajara, au Mexique, était autrefois un endroit formidable pour déguster une fantastique cuisine gastronomique mexicaine, mais maintenant c'est juste triste et cher»

Et glauque.

Brownie et glace sur son tronc d'arbre, accommodé d'une énorme fissure.

Image: reddit

Bien pensé. Non, on déconne.

Non, attendez! La tranche de tronc d'arbre avec son espace, ce serait parfait pour...

Image: reddit

... euh, non, rien. «Ma salade César sur une bûche… coupée en deux», déplore un internaute.

Mesdames et Messieurs, nous vous présentons le «sushi déconstruit».

Image: reddit

Un vrai parpaing servi sur du placenta de Vecna, tout droit venu du Monde à l'Envers.

«Voici vos légumes à l'étouffée.»

Image: reddit

«Euh… je pourrais avoir les trois quarts restants de l’assiette s'il vous plaît, ou ce n'est pas le même prix?»

Image: reddit

Et la SEULE FOIS où une planche à découper aurait été APPROPRIÉE, voilà ce qui arrive.

Image: reddit

«26 dollars pour cette "planche de charcuterie". Charcuterie... PLANCHE! On appelle ça une "planche"! Et j'ai même dû enlever le film plastique moi-même.»

Des linguine al ragu...

Image: reddit

...dans un bocal à poissons rouges. On n'en peut plus.

Quoi? Encore? Oui, il y a encore pire.

Tadaaa!

Image: reddit

Comme on dit dans Le Monde de Nemo, «Les poissons sont des amis, pas de la nourriture», n'est-ce pas ?

«Dessert servi sur un moulage en plâtre de la chaussure de sport du chef.»

Image: reddit

La chaussure de sport. Du chef. Moulée dans un plâtre.

Ah, vous trouvez que les gyoza au menu, c'est ennuyeux ?

Image: reddit

Alors rien de tel qu'un crâne d'animal posé sur une planche en bois trouée pour raviver un peu tout ça.

Mmm, délicieux !

Image: reddit

Ben ouais. De la choucroute aux cynorhodons rôtis, servie dans une cuvette de toilettes. Quelque chose à redire?

«Et j'aimerais que ce soit une blague.» Nous aussi. Regardez plutôt le concept-han...

Image: reddit

Une VHS du film The Bodygard. Et si le film n'a pas été rembobiné la dernière fois, le dessert coûtera probablement cinq francs de plus.

«Mmm... j'adore gratter le revêtement antiadhésif!»

Image: reddit

Et pour finir en beauté.

Une spécialité végane servie sur un os.

Image: reddit

Un vrai os d'animal mort. C'est disruptif.

Merci d'avoir pris cet ascenseur émotionnel dans lequel on a fait que descendre.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

